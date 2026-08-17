La sera di Ferragosto, un tragico evento ha colpito Stignano, piccolo comune della provincia di Reggio Calabria. Franco Fava, operaio edile di 55 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione periferica. In seguito, la moglie dell'uomo è stata indagata in stato di libertà, un provvedimento che non ha comportato alcun fermo, smentendo le prime indiscrezioni.

L'iscrizione è giunta dopo un lungo interrogatorio, condotto dai carabinieri di Roccella Jonica e protrattosi fino a notte fonda. Sotto il coordinamento della Procura di Locri, il pubblico ministero ha disposto l'atto formale senza adottare ulteriori provvedimenti restrittivi nei confronti della donna.

Le Prime Ipotesi e l'Autopsia

Le prime ricostruzioni del medico legale indicano che Franco Fava sia deceduto per un forte trauma alla nuca. Questa lesione sarebbe stata causata da una caduta sul pavimento, presumibilmente durante un acceso diverbio con la moglie. L'autopsia, attesa nei prossimi giorni, sarà cruciale per chiarire le esatte cause del decesso e fornire elementi utili alle indagini.

Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se la caduta sia stata accidentale o provocata da altri fattori. L'attività investigativa prosegue sotto il coordinamento della Procura di Locri, che mira a ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio, avviando gli accertamenti necessari.

Il Ruolo della Procura di Locri

La Procura di Locri, competente per il territorio di Stignano, coordina le attività investigative. Dispone gli accertamenti tecnici, inclusa l'autopsia, e valuta le eventuali responsabilità penali basandosi sugli elementi raccolti. Il suo compito è essenziale per la corretta ricostruzione dei fatti e l'applicazione della giustizia.

La situazione resta attentamente monitorata, in attesa dei risultati degli accertamenti medico-legali e delle ulteriori verifiche investigative per fare piena luce sulla vicenda.