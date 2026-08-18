Si intensificano le indagini sulla morte di Joshua Di Carlo, il ventitreenne di Campodipietra (Campobasso) deceduto il 24 febbraio scorso nel carcere di Marino del Tronto ad Ascoli Piceno. Il giovane era detenuto nella struttura marchigiana e si trovava prossimo alla fine della pena.

Inizialmente, le prime ipotesi avevano suggerito un suicidio per ingestione di farmaci. Tuttavia, la famiglia di Joshua ha fin da subito espresso seri dubbi su questa ricostruzione, chiedendo che venga fatta piena luce sull'accaduto.

Nell'ambito delle indagini in corso, la madre di Joshua è stata ascoltata in Questura a Campobasso dagli agenti della Polizia di Ascoli Piceno, su incarico della Procura marchigiana.

La donna è stata sentita come persona informata dei fatti e, tramite i suoi avvocati, Silvio Tolesino e Valentina Puca, ha sollecitato la valutazione di diverse ipotesi investigative, tra cui omicidio, lesioni, omissione di soccorso e istigazione al suicidio. Al momento, il fascicolo d'indagine è aperto contro ignoti e gli atti sono stati secretati.

Gli accertamenti medico-legali e le condizioni di detenzione

L'autopsia effettuata sul corpo di Joshua Di Carlo non ha fornito risposte conclusive riguardo all'origine delle lesioni riscontrate. Per tale ragione, la Procura ha ritenuto indispensabile richiedere e ottenere ulteriori esami, inclusi quelli tossicologici, i cui esiti sono attesi a breve e potrebbero fornire elementi determinanti per chiarire le cause del decesso.

Parallelamente agli accertamenti forensi, emergono dettagli preoccupanti sulle condizioni di detenzione del giovane. Da alcune lettere che Joshua non aveva mai spedito e da informazioni raccolte dalla famiglia, è emerso che il ragazzo avrebbe subito vessazioni e aggressioni fisiche all'interno del carcere. Situazioni di disagio e violenza che, secondo quanto riferito, il giovane aveva anche denunciato.

La Procura non dissequestra la salma: necessari ulteriori approfondimenti

A conferma della complessità del caso e della necessità di approfondire ogni aspetto, dopo l'autopsia, la Procura non ha disposto il dissequestro della salma di Joshua Di Carlo. Questa decisione sottolinea la necessità di ulteriori accertamenti per stabilire con certezza la causa del decesso.

La famiglia di Joshua, ferma nella sua convinzione che non si sia trattato di un suicidio, ha depositato una memoria in Procura. A corredo di questa istanza, sono state allegate le lettere mai spedite dal ragazzo, nelle quali egli esprimeva le sue preoccupazioni e il suo disagio riguardo alla permanenza nella struttura carceraria. Questi documenti rappresentano un elemento chiave per la famiglia nella ricerca della verità sulla tragica scomparsa del giovane.