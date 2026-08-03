Tragedia nelle campagne di Stagno Lombardo, in provincia di Cremona, dove un giovane di 19 anni, di origini romene, ha perso la vita nel pomeriggio del 2 agosto 2026 mentre era impegnato nella raccolta dei pomodori. L'episodio, che ha scosso la comunità locale, ha visto l'immediato intervento dei Carabinieri e degli ispettori dell’Ats Val Padana, i quali hanno avviato i primi, urgenti accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica e le circostanze che hanno portato al tragico decesso.

Indagini in corso e la posizione lavorativa del giovane

La vittima, residente a Monticelli d’Ongina, nel Piacentino, risultava essere regolarmente assunta, un dettaglio importante emerso dalle prime verifiche.

Anche i colleghi che stavano lavorando al suo fianco al momento della tragedia erano in possesso di un regolare contratto di lavoro. Le prime ipotesi suggeriscono che il giovane sia stato colto da un malore improvviso mentre svolgeva le sue mansioni nei campi. Per fare piena luce sulle cause del decesso, la Procura competente ha prontamente disposto l’autopsia. Non si esclude che le elevate temperature registrate in quei giorni, caratterizzate da un'intensa calura estiva, possano aver avuto un ruolo nel tragico evento, aggravando le condizioni del lavoratore.

L'appello dei sindacati per la tutela dei lavoratori agricoli

La notizia ha suscitato una forte reazione da parte delle organizzazioni sindacali.

Con una nota congiunta, le segreterie provinciali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Cremona hanno espresso profonda preoccupazione. Hanno rivolto un pressante invito a verificare con attenzione eventuali “condizioni estreme” di lavoro, sottolineando come queste debbano essere considerate una “grave e insopportabile violazione del diritto a un lavoro dignitoso e rispettoso delle regole”. I sindacati hanno inoltre annunciato la loro intenzione di valutare “tutte le iniziative utili a tutelare i familiari del lavoratore scomparso”, manifestando l'auspicio che vengano al più presto accertate eventuali responsabilità e che sia fatta piena giustizia per il giovane.

Il ruolo dell'Ats Val Padana negli accertamenti

L'Ats Val Padana, l'Agenzia di Tutela della Salute che opera attivamente nelle province di Cremona e Mantova, ha un ruolo cruciale in questo tipo di indagini. L'ente è infatti preposto alla promozione della salute pubblica e alla prevenzione, oltre che al controllo dei rischi nei luoghi di lavoro. La sua competenza si estende anche alla vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie nei territori di sua giurisdizione, rendendo il suo intervento fondamentale per chiarire ogni aspetto legato alla sicurezza e alle condizioni lavorative che hanno preceduto il tragico evento.