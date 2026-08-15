Un motociclista ha ignorato l'alt imposto da una pattuglia della polizia municipale nel centro di Napoli, dando il via a un inseguimento ad alta tensione. Gli agenti erano impegnati in una specifica operazione di controllo. Il conducente ha proseguito la sua corsa, percorrendo via Toledo e poi via Diaz, dove ha anche proceduto contromano per un tratto, creando una situazione di grave pericolo per la circolazione e i pedoni.

La fuga si è interrotta in via Diaz, dove una seconda pattuglia ha tentato di bloccarlo. Nel tentativo di eludere il controllo, il fuggitivo ha travolto uno dei poliziotti, colpendolo al braccio.

L'agente della polizia municipale ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Dopo l'impatto, il motociclista è rovinato a terra ed è stato prontamente bloccato. L'uomo è stato condotto negli uffici della municipale per gli accertamenti. L'episodio, avvenuto il 15 agosto 2026, ha portato il Pubblico Ministero di turno a disporre il giudizio per direttissima.

Condanna e solidarietà istituzionale

Il procedimento giudiziario si è concluso con una sentenza di condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'Amministrazione comunale hanno espresso con fermezza la loro solidarietà e vicinanza all'agente della polizia municipale rimasto ferito.

In una nota ufficiale, hanno augurato una pronta guarigione all'agente e ringraziato il Corpo di Polizia Municipale per il suo costante e quotidiano impegno a tutela della sicurezza dei cittadini.

Il ruolo della Polizia Municipale a Napoli

La Polizia Municipale di Napoli svolge attività di controllo del territorio, sicurezza urbana e prevenzione dei reati, operando in coordinamento con le altre forze dell'ordine. Gli agenti sono impegnati in servizi di viabilità, controllo amministrativo e pronto intervento per garantire l'ordine pubblico in città. Istituito presso il Comune di Napoli, il Corpo ha tra i suoi compiti principali la tutela della sicurezza dei cittadini e la vigilanza sul rispetto delle normative locali.