Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di lunedì 24 agosto 2026, a Bagnoli, Napoli, dopo una fuga da un controllo della Polizia di Stato e lo schianto con lo scooter. Ricoverato in codice rosso all’ospedale Cardarelli, il diciassettenne è in pericolo di vita con prognosi riservata.

Agenti del commissariato di Bagnoli, durante un controllo del territorio, hanno fermato tre persone su due scooter nei pressi di un distributore di carburanti. Alla vista dei poliziotti, il diciassettenne ha tentato la fuga.

Inizialmente, le forze dell'ordine hanno bloccato il giovane in via Antignana, vicino a un ristorante.

Mentre gli agenti scendevano dall’auto per il controllo, il ragazzo è ripartito con lo scooter, dileguandosi.

Poco dopo, durante le ricerche, il diciassettenne è stato ritrovato riverso a terra e ferito accanto al suo mezzo. Dalle ricostruzioni, il giovane ha urtato un palo dell’illuminazione pubblica e il muro di cinta di una concessionaria. Al momento dell’incidente, il ragazzo non indossava il casco protettivo.

Soccorsi e condizioni del ferito

Il personale del 118 è intervenuto sul posto, prestando i primi soccorsi e trasportando d'urgenza il diciassettenne all’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono molto gravi; i medici mantengono la prognosi riservata, confermando il pericolo di vita.

Contesto dei controlli a Bagnoli

L'incidente si inserisce nelle attività di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato nel quartiere di Bagnoli, zona occidentale di Napoli. Il commissariato locale si impegna nella prevenzione dei reati e nel monitoraggio delle aree sensibili, come i distributori, per la sicurezza dei cittadini.