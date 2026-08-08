Il fratello e la madre di Marco Di Marcello, biologo teramano di 37 anni, sono partiti alla volta di Katmandu, in Nepal, per il difficile compito del riconoscimento delle salme. Questo viaggio avviene dopo il ritrovamento, nei giorni scorsi, di alcuni corpi nella remota zona dello Yalung Ri, a circa 5.600 metri di quota, un’area impervia dell’Himalaya. Di Marcello era stato dichiarato disperso dal novembre precedente, quando una violenta valanga aveva travolto la cordata internazionale di cui faceva parte, interrompendo bruscamente la sua spedizione.

La partenza dei familiari più stretti, avvenuta a poche ore di distanza da quella della moglie di Di Marcello, giunta dal Canada, suggerisce che le autorità nepalesi, in costante contatto con la Farnesina, abbiano elementi concreti per ritenere che uno dei cinque corpi individuati nella neve possa appartenere proprio al biologo italiano. Questa circostanza alimenta la dolorosa speranza di dare una risposta definitiva ai lunghi mesi di incertezza.

Le sfide del riconoscimento e le condizioni meteorologiche

Il processo di riconoscimento ufficiale della salma è attualmente in corso, ma le condizioni meteorologiche avverse continuano a rappresentare un serio ostacolo, impedendo l’accesso all’area con gli elicotteri.

Un nuovo tentativo di avvicinamento e recupero è stato programmato per la giornata dell’8 agosto 2026, quando in Italia sarà già notte, nella speranza che il tempo conceda una tregua. Dei cinque corpi recentemente individuati, solo uno è stato identificato con certezza: si tratta di uno sherpa nepalese che faceva parte della spedizione. Restano ancora all’appello altri alpinisti, tra cui l’italiano Markus Kirchler, un alpinista di nazionalità francese e uno tedesco, la cui sorte è ancora incerta.

Il contesto della tragedia e i precedenti recuperi

L’incidente che ha coinvolto la cordata di Di Marcello si inserisce in un contesto di gravi eventi alpinistici nella regione. Nei giorni immediatamente successivi al 3 novembre, data in cui la valanga aveva travolto il gruppo nella Rolwaling Valley, erano già stati recuperati i corpi di un cittadino nepalese e di Paolo Cocco, fotografo abruzzese di 41 anni, originario di Fara San Martino, in provincia di Chieti.

Le ricerche per gli altri dispersi erano state sospese definitivamente il 10 novembre, a causa delle estreme difficoltà ambientali e delle scarse probabilità di ritrovare sopravvissuti.

La zona dello Yalung Ri, dove si è verificato l’incidente e dove sono stati ritrovati i corpi, è situata nella Rolwaling Valley. Questa è un’area dell’Himalaya tristemente nota per le sue condizioni ambientali estreme e per la frequenza di valanghe, che rendono le spedizioni alpinistiche internazionali particolarmente rischiose e complesse.