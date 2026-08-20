Una tragedia fluviale ha colpito lo stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, dove il capovolgimento di un'imbarcazione sovraccarica ha causato la morte di almeno quaranta bambini. L'incidente, avvenuto il 20 agosto 2026, ha gettato un'ombra di dolore sulla comunità locale, già provata dalle difficoltà quotidiane. I passeggeri erano a bordo dell'imbarcazione per raggiungere i campi di riso, dove avrebbero dovuto svolgere attività di semina o raccolta, un viaggio essenziale per la loro sussistenza.

I dettagli del tragico naufragio a Sokoto

Le autorità locali hanno confermato la gravità dell'accaduto.

Abdulkadir Yusuf, responsabile di zona dell’Autorità nazionale per le vie navigabili interne, ha dichiarato che sono stati recuperati circa quaranta corpi di bambini. La dinamica suggerisce che il natante fosse eccessivamente carico, una condizione purtroppo comune che aumenta esponenzialmente i rischi durante le traversate fluviali. Sarkin Daji, un influente capo della zona, ha ulteriormente specificato che la destinazione dei passeggeri erano i campi di riso, sottolineando la routine quotidiana interrotta da questo evento devastante.

Rischi e pericoli delle traversate fluviali in Nigeria

Questo drammatico episodio si inserisce in un contesto di incidenti fluviali frequenti che affliggono le comunità remote della Nigeria, in particolare durante la stagione delle piogge.

La National Emergency Management Agency ha riportato che l'imbarcazione si è capovolta su un fiume nello stato di Sokoto mentre era diretta verso un mercato, un'altra rotta comune per gli abitanti della regione. Sebbene venticinque persone siano state tratte in salvo, almeno altre venticinque risultano ancora disperse, alimentando la preoccupazione per il bilancio finale delle vittime. Le cause principali di queste tragedie sono spesso riconducibili al sovraccarico delle imbarcazioni e alla loro scarsa manutenzione. Un altro fattore critico è la quasi totale assenza di dotazioni di sicurezza: molte imbarcazioni operano senza i giubbotti di salvataggio, elementi fondamentali per la sopravvivenza in caso di emergenza.

L'incidente ha riacceso i riflettori sulle inadeguatezze delle infrastrutture e delle misure di sicurezza nel trasporto fluviale nelle aree rurali della Nigeria. La mancanza di controlli rigorosi e di investimenti in mezzi di trasporto più sicuri continua a mettere a repentaglio la vita di migliaia di persone che dipendono dai fiumi per i loro spostamenti quotidiani e per le attività economiche essenziali.