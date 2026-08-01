Il movimento No Tav ha annunciato la chiusura del presidio di Venaus, in Val di Susa, dopo oltre un mese di occupazione. La decisione, comunicata tramite una nota degli attivisti, pone fine a una fase di protesta contro la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. "Domani usciremo dal presidio di Venaus, rompiamo l'assedio", hanno dichiarato i membri del movimento, indicando un cambio di strategia nella mobilitazione.

Le ragioni della chiusura del presidio

Il presidio di Venaus era un punto nevralgico della contestazione No Tav nella valle, attirando l'attenzione di istituzioni e sostenitori.

Gli attivisti hanno motivato la scelta di lasciare la struttura con l'esigenza di porre fine a una situazione percepita come un assedio. Protrattasi per settimane, questa condizione aveva generato tensione e costante sorveglianza. La nota ribadisce l'intenzione di proseguire l'opposizione al progetto della Torino-Lione, con nuove modalità di protesta.

Il contesto della mobilitazione in Val di Susa

Il presidio a Venaus, in provincia di Torino, era in un'area storicamente sensibile, già teatro di numerose manifestazioni contro l'opera. La presenza degli attivisti aveva rafforzato le misure di sicurezza e il monitoraggio delle forze dell'ordine. Il movimento No Tav, attivo da anni in Val di Susa, ha sempre sostenuto la propria contrarietà alla costruzione della linea ad alta velocità, argomentando un impatto negativo su territorio e comunità locali.

La chiusura del presidio di Venaus non conclude le attività del movimento. Gli attivisti hanno preannunciato altre iniziative per mantenere viva la protesta. L'episodio si colloca in un più ampio contesto di mobilitazione che coinvolge cittadini e associazioni nella difesa della valle e nella contestazione del progetto.