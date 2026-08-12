Augusto Nobili, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), ha sollevato una questione di primaria importanza per la salute dei cittadini marchigiani: quella delle liste d'attesa nel sistema sanitario della Regione Marche. Il suo intervento, avvenuto il 12 agosto 2026, si è posto in diretta relazione con le recenti dichiarazioni dell'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, il quale aveva precedentemente evidenziato una significativa riduzione delle tempistiche di attesa e l'introduzione di criteri di priorità per l'accesso a specifiche prestazioni sanitarie.

Nobili, pur riconoscendo il valore e l'importanza degli sforzi volti a ridurre le liste d'attesa e a stabilire chiare priorità nell'accesso alle cure, ha fermamente sottolineato un aspetto cruciale. A suo avviso, è indispensabile "utilizzare tutta la capacità del sistema sanitario pubblico e privato accreditato". Questa affermazione evidenzia la profonda convinzione che sia fondamentale impiegare ogni risorsa disponibile per assicurare ai cittadini un accesso equo e tempestivo alle cure necessarie. L'esponente di Avs ha rimarcato come la piena e ottimale utilizzazione di tutte le strutture e del personale, sia all'interno del settore pubblico che in quello privato convenzionato, rappresenti un pilastro essenziale per superare le criticità ancora presenti e garantire un servizio sanitario efficiente e inclusivo.

Le strategie della Regione Marche per le liste d'attesa

In precedenza, l'assessore regionale Saltamartini aveva annunciato con ottimismo una concreta riduzione delle liste d'attesa e l'adozione di specifici criteri di priorità per diverse prestazioni sanitarie. Tali misure sono state introdotte con l'obiettivo dichiarato di migliorare l'efficienza complessiva del sistema sanitario regionale e di rispondere più efficacemente alle esigenze della popolazione. Nobili, pur esprimendo apprezzamento per i risultati già conseguiti, ha tuttavia lanciato un monito, invitando a non abbassare la guardia. Ha esortato a proseguire con determinazione gli interventi, affinché si possa sfruttare appieno ogni singola potenzialità del sistema sanitario delle Marche, garantendo così un miglioramento continuo e sostenibile.

La sinergia tra pubblico e privato accreditato: una risorsa strategica

Augusto Nobili ha ribadito con forza un concetto chiave: la collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e quello privato accreditato è un elemento non solo auspicabile, ma assolutamente fondamentale per rispondere in maniera efficace e capillare alle esigenze di salute dei cittadini. Ha dichiarato esplicitamente che "la piena utilizzazione delle risorse disponibili è indispensabile per garantire tempi di attesa accettabili e un accesso alle cure senza discriminazioni". Questa visione sottolinea l'importanza di una gestione integrata e sinergica, dove ogni componente del sistema contribuisce al benessere collettivo. L'esponente di Avs ha concluso il suo intervento evidenziando la necessità impellente di monitorare costantemente i progressi e i risultati ottenuti, e di essere pronti a intervenire con rapidità ed efficacia su qualsiasi nuova criticità che dovesse emergere, per assicurare la continuità e la qualità dei servizi offerti.