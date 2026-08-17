Le Fiamme Gialle del Gruppo di Olbia hanno smantellato un traffico di sostanze stupefacenti che sfruttava le spedizioni postali e i locker con ritiro automatico. L’operazione, intensificata nel periodo estivo, ha portato all’arresto di un ventiduenne del posto, ritenuto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio. Il metodo prevedeva l’invio di droga dalla Spagna verso la Sardegna, con recapito ai locker tramite nomi di fantasia.

L'arresto e il sequestro principale

Attraverso appostamenti e osservazioni, i finanzieri hanno intercettato il giovane olbiese mentre ritirava un plico.

All’apertura del pacco, sono stati trovati quattro chilogrammi di hashish, confezionati sottovuoto in panetti da 50 grammi. Questo ritrovamento ha innescato ulteriori indagini.

Perquisizione domiciliare e altri rinvenimenti

La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare circa 600 grammi di marijuana, cinque grammi di cocaina, ulteriori 350 grammi di hashish e una piantina di marijuana in fioritura. Sono stati inoltre rinvenuti materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, uno storditore elettrico a contatto e un ordigno esplosivo artigianale di oltre 650 grammi. Trovati anche circa duemila euro in contanti, rafforzando l'ipotesi di un’attività di spaccio organizzata.

Il valore del traffico e le conseguenze

Il quadro indiziario ha confermato un’attività di spaccio organizzata. La droga sequestrata avrebbe fruttato oltre 50 mila euro sul mercato illecito, consentendo la realizzazione di oltre 10 mila dosi. Il ventiduenne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Il fenomeno dei corrieri postali: un quadro più ampio

L'episodio di Olbia si inserisce nel contrasto al traffico di stupefacenti tramite corrieri postali. Dall’inizio dell’anno, le attività investigative del Comando Provinciale di Sassari hanno portato al sequestro complessivo di oltre due chilogrammi di cocaina, 15,5 chilogrammi di hashish e quattro chilogrammi di marijuana, con l’arresto di quattro soggetti responsabili.

Ciò evidenzia una crescente attenzione delle forze dell'ordine.

Un caso analogo ad Arzachena

L'uso dei locker automatici per il traffico di droga è stato riscontrato anche ad Arzachena. I carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato un venticinquenne dopo che aveva ritirato un pacco contenente oltre cinque chilogrammi di hashish presso un locker point. La perquisizione domiciliare ha rivelato altri 60 grammi di marijuana e tre bilancini di precisione. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Nuchis, in attesa dell’udienza di convalida, a seguito degli accertamenti coordinati dalla Procura di Tempio Pausania.