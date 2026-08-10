Un allarmante episodio ha interessato il Salento, dove ordigni bellici abbandonati nei campi sono stati impiegati per un assalto a un bancomat nella provincia di Lecce. Il tentativo di furto, avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 agosto, ha visto ignoti utilizzare questi pericolosi residuati per forzare lo sportello automatico di un istituto di credito locale, generando forte preoccupazione nella comunità.

Le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno accertato che gli esplosivi erano stati precedentemente rinvenuti e poi abbandonati in diverse aree agricole del territorio salentino.

Gli inquirenti hanno immediatamente avviato un'attività investigativa per identificare i responsabili e ricostruire l'esatta provenienza degli ordigni, confermati come residui di vecchi conflitti. L'azione criminale non ha portato al furto di denaro, ma ha causato danni significativi alla struttura del bancomat e all'area circostante. Gli artificieri sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza la zona e recuperare eventuali altri ordigni presenti nei campi, evidenziando la pericolosità intrinseca di tali reperti.

Indagini e Pericolosità dei Residuati Bellici

L'episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla diffusa presenza di residuati bellici nelle campagne pugliesi, un fenomeno che rappresenta una seria minaccia per la sicurezza pubblica.

Le autorità locali hanno ribadito l'estrema pericolosità di questi ordigni, specialmente se manipolati da persone prive di esperienza o, peggio ancora, se utilizzati per fini criminali. Gli investigatori stanno concentrando i loro sforzi per risalire ai canali attraverso i quali gli esplosivi sono stati recuperati e impiegati per l'assalto, cercando di smantellare eventuali collegamenti con la criminalità.

Sicurezza Territoriale e Prevenzione

La provincia di Lecce, teatro di questo recente evento, ha storicamente visto numerosi ritrovamenti di residuati bellici nelle sue vaste aree rurali. Questa realtà impone una costante vigilanza e una forte collaborazione da parte della cittadinanza. Le forze dell'ordine hanno rinnovato l'appello ai cittadini, raccomandando vivamente di segnalare immediatamente la presenza di qualsiasi oggetto sospetto rinvenuto nei campi e di evitare categoricamente qualsiasi tentativo di manipolazione autonoma.

L'intervento tempestivo e qualificato degli artificieri è cruciale non solo per mettere in sicurezza l'area colpita, ma anche per avviare ulteriori verifiche, prevenendo futuri rischi per la popolazione e garantendo la tranquillità del territorio. Prevenzione e segnalazione sono strumenti essenziali per la tutela della sicurezza collettiva.