L'Ordine dei Biologi della Lombardia è intervenuto in merito al recente caso di scambio di embrioni avvenuto in una struttura sanitaria della regione. L'ente professionale ha evidenziato che l'errore non può essere attribuito esclusivamente a fattori umani, ma coinvolge anche aspetti critici legati ai protocolli operativi e alla gestione dei dati in ambito sanitario.

Il commento dell'Ordine dei Biologi: l'errore non è solo umano

Attraverso una nota, l'Ordine ha dichiarato che "l'errore non è solo umano", sottolineando la necessità di una revisione approfondita delle procedure attualmente in uso nei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA).

Per garantire la sicurezza dei pazienti e la corretta identificazione degli embrioni, l'Ordine propone l'implementazione di sistemi di controllo più avanzati e una formazione continua e mirata per il personale coinvolto.

Criticità nei protocolli e l'importanza della digitalizzazione

L'Ordine dei Biologi ha inoltre richiamato l'attenzione sulle criticità specifiche inerenti la gestione dei dati e la tracciabilità dei campioni biologici. Per ridurre significativamente il rischio di errori simili in futuro, l'ente ha suggerito una maggiore digitalizzazione dei processi e l'adozione di tecnologie innovative. Questo intervento si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza e la qualità complessiva nei processi di procreazione assistita.

Il caso ha riacceso un dibattito cruciale sull'urgenza di aggiornare le linee guida e i protocolli operativi, coinvolgendo attivamente tutte le figure professionali impegnate nel settore. L'Ordine dei Biologi della Lombardia ha ribadito il proprio impegno costante nel promuovere standard elevati di sicurezza e trasparenza in tutte le procedure che riguardano la manipolazione di materiale biologico, a tutela della salute e dei diritti dei cittadini.