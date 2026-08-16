Il Palio di Siena, atteso per oggi, 16 agosto 2026, è stato ufficialmente rinviato a domani, lunedì 17 agosto. La decisione è giunta a causa delle avverse condizioni meteo, con una pioggia persistente che ha reso la pista di tufo di piazza del Campo impraticabile e pericolosa. Il maltempo ha impedito lo svolgimento sia del tradizionale Corteo Storico sia della successiva Carriera, la corsa dei cavalli, inizialmente previsti per il tramonto.

Le ragioni del rinvio e il nuovo programma

L'annullamento della corsa è stato ufficializzato dal Comune di Siena con l'esposizione della bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico.

Un acquazzone ha iniziato a colpire la città intorno alle ore 14, aggravando le condizioni della pista già compromesse da precedenti precipitazioni. Le autorità comunali hanno spiegato che le condizioni del tufo non garantivano la necessaria sicurezza di cavalli e fantini, rendendo il rinvio una misura obbligata per tutelare l'incolumità di tutti i partecipanti.

Il programma della manifestazione sarà integralmente replicato domani, lunedì 17 agosto, a condizione che le previsioni meteo siano favorevoli. Gli orari rimarranno invariati: alle ore 15 e 15:30 risuoneranno gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso. L'inizio dello sgombero della pista è fissato per le 16:10, seguito alle 16:45 dalla sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo.

L'ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico avverrà alle 16:50, mentre l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la Carriera del Palio è attesa per le ore 19.

Precedenti rinvii e modalità di accesso per il pubblico

Il rinvio del Palio a causa del maltempo non è un evento isolato nella storia recente della manifestazione. Anche il 2 luglio scorso, l'edizione estiva del Palio fu posticipata di un giorno per la pioggia. Simili circostanze si verificarono il 2 luglio 2025, il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024, edizione quest'ultima che subì un doppio slittamento. Un ulteriore precedente risale al 16 agosto 2022. In tutte queste occasioni, la causa principale è stata l'impossibilità di garantire la tenuta del tufo sulla pista, con i conseguenti pericoli per la sicurezza dei partecipanti.

Per il pubblico che desidera assistere alla corsa dal centro di piazza del Campo, l'accesso sarà consentito dalle ore 16 alle ore 18. L'ingresso avverrà esclusivamente da via Dupré, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita per l'area.

Il Palio di Siena, con la sua ricca tradizione, rappresenta uno degli appuntamenti storici più sentiti e importanti della città. La manifestazione si svolge due volte l'anno, il 2 luglio e il 16 agosto, e vede le contrade cittadine sfidarsi in una spettacolare corsa di cavalli montati a pelo, preceduta dal maestoso Corteo Storico.