È decollato da Santa Maria degli Angeli l'elicottero che riporta Papa Leone in Vaticano. L'atterraggio all'eliporto del Vaticano è previsto alle 12:45.

La preghiera alla Porziuncola

Al termine della celebrazione della messa, il Papa ha fatto ingresso nella chiesa della Porziuncola, custodita all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Qui ha sostato per alcuni momenti in preghiera nella piccola chiesa del 1200 edificata da San Francesco stesso, meta ogni anno di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

Il legame con San Francesco

La Porziuncola è il luogo dove San Francesco morì la sera del 3 ottobre 1226.

I momenti salienti della visita e il valore della Porziuncola

La visita pastorale di Papa Leone ad Assisi, svoltasi il 6 agosto 2026, ha incluso momenti liturgici e di raccoglimento. La celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Maria degli Angeli è stata seguita dall'omaggio alla Porziuncola, dove il Pontefice ha sostato in preghiera. Questo gesto ha ribadito il profondo legame della Chiesa con le radici francescane e la rilevanza di Assisi come centro spirituale globale.