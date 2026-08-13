In vista dell'ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 a Genova, il comitato dei parenti delle vittime ha avanzato una significativa proposta. L'iniziativa mira a trasformare le macerie del viadotto in un vero e proprio "museo diffuso", collocandole nei comuni d'origine delle quarantatré persone che persero la vita. L'intento primario è quello di istituire un monito perenne, affinché una simile tragedia non possa mai più ripetersi.

I resti del ponte, costituiti da blocchi di calcestruzzo e trefoli, hanno rappresentato reperti cruciali per le indagini che hanno cercato di far luce sulle cause del disastro.

L'idea del comitato è di assegnare a questi frammenti un nuovo e profondo significato, portando un pezzo del viadotto in ognuno dei comuni dove risiedevano le vittime, per allestirvi dei memoriali locali. La presidente Egle Possetti ha descritto l'idea come "embrionale per ora", ma ha sottolineato che "si deve concretizzare, vedremo come evolverà, ma il senso del progetto è quello di allestire dei memoriali in ogni cittadina o città da dove venivano le persone che il 14 agosto 2018 hanno perso la vita".

Il progetto del museo diffuso e il memoriale di Genova

Il comitato ha delineato i dettagli del progetto: accanto a ogni reperto del ponte si potrebbero installare pannelli informativi o interattivi, oppure semplici targhe commemorative.

L'obiettivo è quello di raccontare, oltre ai nomi delle vittime, la storia del crollo, le sue dinamiche, le successive vicende processuali e ogni altro elemento utile a comprendere l'accaduto e a prevenire future tragedie. I reperti di maggiore rilevanza, come il tristemente noto "132" – la parte terminale di uno strallo della pila nove, ritenuta la prova regina nelle indagini – saranno invece conservati nel memoriale permanente di Genova, eretto sotto il nuovo ponte San Giorgio.

In un contesto di forte emotività, alla vigilia della cerimonia commemorativa, Egle Possetti ha colto l'occasione per esprimere la propria delusione in merito all'annunciata assenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Dopo la sentenza aspettavamo Meloni per la commemorazione", ha commentato la presidente. La rappresentanza del governo sarà affidata al viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi.

L'impegno del Comitato e le prime sentenze

Il Comitato in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi, presieduto da Egle Possetti, svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la memoria delle persone scomparse e nel monitorare attentamente l'iter giudiziario del disastro. In seguito alla sentenza di primo grado, Possetti aveva espresso soddisfazione per l'individuazione delle responsabilità e per il riconoscimento dell'aggravante dell'omicidio stradale, un aspetto cruciale che incide positivamente sui termini di prescrizione.

L'associazione ribadisce il suo impegno costante affinché la memoria delle vittime sia non solo preservata, ma anche valorizzata attraverso continue iniziative pubbliche e la creazione di memoriali significativi.