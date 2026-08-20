Scade domani, venerdì 21 agosto, il termine ultimo per i titolari del Contrassegno Unico Disabili (Cude) a Roma per scegliere e abbinare la propria targa principale. La comunicazione, diffusa da Roma Servizi per la Mobilità, interessa tutti i possessori del permesso, sia residenti nella Capitale sia coloro che provengono da altri Comuni.

A partire da sabato 22 agosto, entreranno in vigore nuove disposizioni che ridurranno le targhe associabili al Cude da tre a due. Sarà introdotta una chiara distinzione tra targa principale e targa secondaria. È fondamentale sapere che solo i veicoli con la targa principale registrata potranno accedere alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) di Roma.

Per effettuare la scelta entro la scadenza del 21 agosto, gli utenti possono avvalersi dello sportello online di Roma Servizi per la Mobilità. In alternativa, è disponibile lo sportello fisico situato in via Silvio D’Amico 38. Quest'ultimo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 16:00. L'accesso allo sportello fisico richiede un appuntamento, prenotabile comodamente tramite l’applicazione SolariQ o contattando il numero unico 0657003.

Cosa succede se non si sceglie la targa principale

Per i titolari di Cude che non avranno provveduto a indicare la targa principale entro il termine stabilito, dal 22 agosto scatterà l’individuazione d’ufficio. Questo processo automatico seguirà criteri specifici.

Per coloro che hanno ancora tre targhe associate al contrassegno, verrà eliminata la targa con l’immatricolazione più datata. La targa più recente sarà designata come principale, mentre l’altra rimarrà come secondaria.

Lo stesso criterio temporale sarà applicato anche a chi possiede due targhe ma non ha effettuato alcuna scelta. Anche in questo caso, la targa con l’immatricolazione più recente sarà automaticamente considerata quella principale. È importante sottolineare che, qualora l’utente avesse la necessità di utilizzare il veicolo associato alla targa secondaria, dovrà accedere preventivamente all’applicativo web dedicato per modificare le associazioni, indicando temporaneamente la vettura secondaria come principale e viceversa.

Dati e indicazioni per l'utenza

I dati disponibili indicano che a Roma sono ancora circa 26.000 i titolari di contrassegno Cude con tre targhe associate. Inoltre, 17.414 utenti non hanno ancora provveduto a indicare la distinzione tra targa principale e targa secondaria. Questi numeri evidenziano l'importanza di agire entro la scadenza.

La procedura per la selezione della targa principale è accessibile sia online che di persona, previo appuntamento per lo sportello fisico. Si ribadisce che l’accesso alle ZTL sarà consentito esclusivamente ai veicoli la cui targa principale è correttamente associata al Cude, in linea con la normativa aggiornata. Per qualsiasi successiva modifica o variazione delle targhe associate, sarà sempre necessario utilizzare l’applicativo web messo a disposizione da Roma Servizi per la Mobilità.