Dal 13 luglio, oltre cento tra operai e tecnici hanno lavorato 24 ore su 24, sette giorni su sette, per il risanamento strutturale e l’ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza delle gallerie ‘Madonna Alta’ e ‘Pallotta’ sul raccordo autostradale ‘Perugia Bettolle’. L’Anas ha annunciato la completa fruibilità della galleria Pallotta dal 29 agosto, con due giorni di anticipo sul cronoprogramma.

Interventi e viabilità

Per la galleria ‘Madonna Alta’, l'investimento di 23,5 milioni di euro ha riguardato risanamento calotta, opere idrauliche e nuovi impianti tecnologici e di sicurezza.

Inclusi videosorveglianza, segnaletica luminosa, colonnine SOS e pannelli a messaggio variabile per indicazioni in tempo reale. Monitoraggio 24 ore su 24 dalla sala operativa Anas.

L'investimento per la galleria ‘Pallotta’ è stato di 52 milioni di euro, destinati a risanamento strutturale e ammodernamento impianti tecnologici e di sicurezza. I bypass tra i tunnel paralleli sono stati compartimentati e pressurizzati per garantire vie di fuga sicure in caso di incendio. Installati anche videosorveglianza, segnaletica luminosa e colonnine SOS, tutti monitorati dalla sala operativa Anas.

Cantieri e deviazioni

Dal 13 luglio, la gestione dei cantieri ha imposto lo scambio di carreggiata anche diurno, con lavori 24 ore su 24 per ridurre i disagi.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti, ha dichiarato: “Con Madonna Alta abbiamo mantenuto i tempi programmati e ora, su Pallotta, riusciamo addirittura ad anticipare di due giorni la riapertura diurna”.

Da lunedì 31 agosto, la galleria Pallotta sarà aperta al traffico dalle 6 alle 21. Di notte (21-6), il traffico in direzione Bettolle sarà deviato sulla viabilità secondaria (uscita Piscille, rientro Prepo). Le attività nella galleria ‘Madonna Alta’ proseguiranno di notte (21-6), con deviazione del traffico in direzione Ponte San Giovanni (uscita Madonna Alta, rientro San Faustino).

La scelta di concentrare le lavorazioni nel periodo estivo è stata necessaria per ridurre i disagi e affrontare interventi infrastrutturali rimandati da tempo.

L'assessore De Rebotti ha aggiunto: “Abbiamo preso di petto questi lavori, costruendo una programmazione che tenesse insieme la necessità di realizzare lavori importanti e quella di non lasciare per tempi indefiniti il raccordo in una condizione di forte penalizzazione per gli automobilisti”.