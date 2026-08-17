Il Comune di Pesaro ha affrontato una significativa emergenza idrica tra il 14 e il 17 agosto 2026, causata da ben tre rotture della condotta principale dell'acquedotto cittadino. Per garantire l'approvvigionamento alla popolazione, è stata attivata una macchina organizzativa straordinaria, che ha visto l'allestimento di sei punti di distribuzione di acqua potabile. A supporto, sono state impiegate undici autobotti, affiancate da un'autobotte itinerante dedicata specificamente a ospedali, case di riposo e strutture ricettive.

Nel corso dei tre giorni di crisi, sono state distribuite complessivamente 10mila bottiglie d'acqua potabile.

L'intervento ha permesso di raggiungere con consegne a domicilio 150 famiglie considerate fragili e di rifornire oltre 20 strutture ricettive. Questa complessa operazione ha coinvolto circa 100 addetti, tra personale di Marche Multiservizi, volontari della Protezione Civile, agenti della polizia locale e membri del Centro Operativo Comunale. Hanno fornito un contributo essenziale anche le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la Prefettura, con mezzi giunti in supporto da Ascoli, Macerata, Fabriano e Fano. Per ottimizzare la disponibilità idrica, è stata inoltre richiesta l'attivazione del riempimento della cisterna di Candelara, strategica anche per le frazioni di Novilara e Santa Maria dell’Arzilla.

La gestione dell'emergenza e il coordinamento

La risposta tempestiva all'emergenza ha evidenziato una notevole capacità di coordinamento tra i vari enti e istituzioni locali. Il personale di Marche Multiservizi ha giocato un ruolo cruciale nella gestione logistica e operativa, lavorando in sinergia con i volontari della Protezione Civile e le forze dell’ordine. Il dispiegamento di autobotti provenienti da diversi comuni marchigiani ha consentito di assicurare una copertura capillare delle necessità idriche, estendendo il supporto anche alle frazioni più colpite dall'interruzione.

Il potenziamento strategico della rete idrica

Parallelamente alla gestione dell'emergenza, Marche Multiservizi, ente gestore del servizio idrico integrato a Pesaro, ha portato a termine nel 2026 un intervento strutturale straordinario sul nodo di San Gaetano.

Questo punto nevralgico della rete alimenta circa 100mila cittadini. L'operazione, svolta in notturna per minimizzare i disagi, ha visto l'impiego di oltre trenta tecnici e una decina di mezzi per l'installazione di quattro nuove valvole di scambio, ciascuna del peso di cinque quintali, e di un misuratore di portata. Queste innovazioni sono state implementate con l'obiettivo di garantire interventi futuri più rapidi e mirati in caso di guasti, limitando le interruzioni dell’erogazione dell’acqua a singole aree della città anziché all’intero territorio servito dall'impianto.

L'amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli, ha rimarcato l'importanza di tali investimenti, sottolineando che l'impegno quotidiano del personale rappresenta un valore fondamentale per assicurare la continuità e la qualità dei servizi essenziali alla comunità.

Sebbene l'intervento strutturale abbia richiesto un'interruzione dell'erogazione idrica per circa dieci ore, l'utilizzo intelligente dei serbatoi cittadini ha permesso di mitigare i disagi, causando solo temporanei cali di pressione ai piani alti in alcune zone. Al completamento dei lavori, la fornitura d'acqua è stata prontamente ripristinata in tutta la città.