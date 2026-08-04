Un'importante iniziativa di supporto gratuito è stata formalizzata nella provincia di Isernia a seguito del terremoto di magnitudo 4.1 che ha colpito l'area di Pizzone il 25 luglio 2026. I rappresentanti degli ordini professionali locali hanno incontrato il prefetto Giuseppe Montella per presentare un protocollo d’intesa, offrendo le proprie competenze alla popolazione. Il sisma, registrato alle 00:08 del 25 luglio, ha avuto epicentro a circa due chilometri a ovest di Pizzone, a dieci chilometri di profondità, ed è stato avvertito distintamente in tutta la provincia di Isernia e nelle regioni limitrofe.

Il protocollo d’intesa coinvolge attivamente architetti, ingegneri, geometri, geologi e il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino. L'offerta di collaborazione include sopralluoghi, ricognizione, valutazione preliminare dei danni, supporto tecnico agli enti competenti e comunicazione efficace. Questa sinergia mira a fornire un aiuto concreto e specializzato per affrontare le conseguenze del sisma.

La sinergia per la prevenzione e la sicurezza

I tecnici hanno sottolineato l’importanza di un coordinamento strategico tra istituzioni, Protezione civile, amministrazioni locali, professionisti e media, per promuovere una solida cultura della prevenzione e della sicurezza.

Il protocollo è stato concepito per assicurare una risposta tempestiva e qualificata nelle fasi di emergenza e post-emergenza. Il prefetto Montella ha mostrato attenzione e sensibilità verso le proposte, lodandone la complementarietà e prevedendo la diffusione del protocollo a tutte le amministrazioni competenti.

L'impatto del sisma e le reazioni della popolazione

A Pizzone, molti residenti sono scesi in strada per la paura, mentre a Isernia, in particolare nel quartiere San Lazzaro, alcune persone hanno trascorso la notte in auto per precauzione. Il sindaco di Pizzone, Vincenzo Di Cristofano, ha prontamente avviato sopralluoghi sugli edifici più vetusti. Le prime verifiche condotte dai vigili del fuoco e dalla protezione civile non hanno rilevato danni a persone o cose, ma le attività di ricognizione e i controlli sugli edifici sono proseguiti per garantire la sicurezza della popolazione e valutare eventuali criticità.

L’iniziativa degli ordini professionali si inserisce in questo contesto, offrendo competenze tecniche e supporto operativo alle amministrazioni locali e agli enti impegnati nella gestione dell’emergenza.