Una polemica è scoppiata il 17 agosto 2026 alle sorgenti del Tevere, sul monte Fumaiolo in Emilia-Romagna, a seguito di un banchetto organizzato da esponenti di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. L'iniziativa si è svolta nell'area dove nasce il fiume, un luogo significativo per la presenza di una stele che recita “fiume sacro ai destini di Roma”, fatta collocare in passato da Benito Mussolini.

Il circolo del Partito Democratico di Verghereto, nel Cesenate, ha denunciato l'iniziativa, affermando che si è svolta senza la necessaria autorizzazione per l'uso del suolo pubblico, la cui competenza spetta all'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Il PD locale ha manifestato “forte preoccupazione e ferma condanna”, giudicando “inopportuno e grave” che un partito “che si erige apertamente ad erede della destra del Ventennio” possa occupare “un’area naturalistica frequentata in questi giorni da visitatori e famiglie”. Il circolo ha inoltre parlato di “totale spregio delle regole e del territorio”, annunciando la presentazione di una segnalazione formale alle autorità per gli accertamenti e le eventuali sanzioni legate all'occupazione abusiva.

La replica di Futuro Nazionale

La replica di Futuro Nazionale è giunta per voce di Francesco Minutillo, membro dell’Assemblea nazionale del partito. Minutillo ha respinto le accuse, sostenendo che l’iniziativa, condotta “in pieno spirito dannunziano”, fosse “perfettamente legittima” e pienamente rispettosa sia del luogo che della normativa vigente.

Ha aggiunto che il partito è ben informato sulle regole, “mentre il Pd a quanto pare no”. Minutillo ha precisato che nessuna area sarebbe stata sottratta alla collettività e nessun visitatore sarebbe stato ostacolato. Ha evidenziato che i cittadini presenti avrebbero scelto “liberamente di fermarsi ad ascoltare e confrontarsi con gli esponenti del partito”. In conclusione, ha accusato il Partito Democratico di tollerare la libertà di espressione unicamente quando questa “coincide con l’ideologia da loro ammessa”.

Contesto e gestione delle sorgenti del Tevere

Le sorgenti del Tevere, situate sul monte Fumaiolo nel comune di Verghereto (Forlì-Cesena), rappresentano un'area di significativo valore naturalistico e storico.

Questa località è una meta frequentata da visitatori e famiglie, specialmente durante la stagione estiva. La gestione del territorio e delle aree pubbliche, inclusa la regolamentazione per l'utilizzo di spazi per eventi e manifestazioni, rientra nelle competenze dell'Unione dei Comuni Valle del Savio. Questo ente, che raggruppa diversi comuni della zona, tra cui Verghereto, si occupa della tutela ambientale, della promozione turistica e della regolamentazione delle attività di interesse pubblico.