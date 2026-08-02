Il porto di Pozzuoli ha riaperto le sue attività, tornando pienamente operativo dopo le approfondite verifiche di sicurezza concluse nelle scorse ore. La decisione giunge in un contesto di emergenza bradisismica che ha interessato l'area dei Campi Flegrei, acuita da una recente e forte scossa. Nonostante la riapertura dello scalo marittimo, rimangono ancora chiusi il cimitero cittadino e il mercato ittico all'ingrosso, dove sono stati riscontrati danni significativi alle coperture delle strutture.

Il bilancio complessivo dei danni causati dal fenomeno del bradisismo è destinato ad aggravarsi, con particolare impatto sul commercio locale, già provato dalle chiusure e dalle persistenti difficoltà operative.

Questa situazione ha reso indispensabili misure di controllo e sicurezza straordinarie, focalizzate soprattutto sulle infrastrutture vitali per la mobilità e l'economia dell'intera area flegrea.

Il pontone galleggiante "Campania" per la stabilità portuale

Un elemento cruciale per la resilienza dello scalo è l'entrata in funzione, dal 16 luglio 2026, del pontone galleggiante "Campania". Questa innovativa piattaforma, posizionata alla banchina Emporio Ovest del porto di Pozzuoli, è stata progettata specificamente per mitigare gli effetti dell'innalzamento delle banchine provocato dal bradisismo. La sua operatività è fondamentale per garantire la piena funzionalità dello scalo, un nodo strategico per i collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida.

Negli ultimi anni, infatti, le banchine portuali si sono sollevate di oltre un metro e mezzo rispetto al livello del mare, rendendo complesse e talvolta pericolose le operazioni di imbarco e sbarco, specialmente per i mezzi commerciali, gli autobus e i passeggeri, in particolare durante la bassa marea.

Il pontone galleggiante agisce come una banchina mobile, compensando efficacemente la maggiore altezza dei moli. La sua operatività è vincolata a condizioni meteo favorevoli e permette l'attracco simultaneo di due navi, purché una sia di grandi dimensioni e l'altra più contenuta. Inoltre, per l'utilizzo nelle ore diurne, le navi devono essere equipaggiate con un adeguato impianto di illuminazione.

L'attivazione di questa struttura ha seguito un lungo e complesso iter, caratterizzato da numerose prove tecniche, rigorose verifiche di sicurezza e un periodo di stop imposto a seguito di un grave incidente sul lavoro verificatosi nel cantiere lo scorso marzo.

Impatto e prospettive per l'economia flegrea

La riapertura del porto di Pozzuoli rappresenta un segnale significativo per la ripresa delle attività di trasporto e commerciali nell'area flegrea. Sebbene la situazione rimanga delicata per le strutture ancora chiuse, la piena funzionalità dello scalo è vitale. Gran parte del traffico veicolare e passeggeri diretto verso le isole del Golfo di Napoli transita quotidianamente da Pozzuoli, confermando il ruolo strategico del porto. Le autorità competenti continuano a monitorare attentamente l'evoluzione del fenomeno bradisismico e a valutare ulteriori interventi mirati a salvaguardare e ripristinare le infrastrutture colpite.