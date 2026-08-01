A seguito della forte scossa di terremoto registrata ieri sera nell’area dei Campi Flegrei, centocinquanta nuclei familiari, per un totale di circa trecento persone, sono stati sfollati. Tutte le famiglie coinvolte risiedono nel comune di Pozzuoli. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha comunicato il dato al termine di una riunione in Prefettura con le istituzioni coinvolte nell’emergenza.

Il prefetto ha precisato che il numero degli sfollati è da considerarsi provvisorio, in quanto le verifiche dei Vigili del Fuoco, già avviate nella notte, sono ancora in corso e potrebbero modificarlo.

Le famiglie evacuate potranno usufruire di un contributo per l’autonoma sistemazione o di alloggi alternativi in hotel. Una riunione con Federalberghi è prevista nel pomeriggio per definire le disponibilità. Durante l'incontro in Prefettura, è stato anche deciso di potenziare i servizi di viabilità con le forze dell’ordine e di adottare un dispositivo antisciacallaggio a tutela delle abitazioni lasciate vuote dalla popolazione.

Interventi immediati e assistenza

Le verifiche sugli edifici, avviate nella notte dai Vigili del Fuoco, mirano a valutare la sicurezza delle strutture e individuare eventuali ulteriori rischi. Il contributo per l’autonoma sistemazione e l’alloggio in hotel costituiscono le prime misure di assistenza attivate per le famiglie costrette a lasciare le proprie case.

Parallelamente, il dispositivo antisciacallaggio è volto a prevenire furti e intrusioni nelle abitazioni temporaneamente abbandonate, garantendo una maggiore serenità ai cittadini colpiti.

La strategia del Governo per i Campi Flegrei

L’area dei Campi Flegrei presenta un’eccezionale sovrapposizione di rischi naturali: vulcanico, sismico e bradisismo. Circa 100.000 residenti sono quotidianamente esposti a fenomeni di lento e progressivo abbassamento e sollevamento del suolo. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha illustrato l'azione del Governo, definendola non episodica ma programmata e strutturata, avviata dal settembre 2023.

Le misure governative si articolano in prevenzione strutturale e non strutturale.

Per la prevenzione strutturale, un decreto-legge di ottobre 2023 ha stanziato 52 milioni per un piano straordinario di analisi della vulnerabilità. Sono stati autorizzati 20 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025 e 2026 per la riqualificazione sismica e la riparazione dei danni, con un decreto attuativo pubblicato a gennaio 2025 e i primi 15 milioni trasferiti a marzo. La Legge di Bilancio 2025 ha destinato 100 milioni per il quinquennio 2025-2029 per la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio privato, con contributi che copriranno fino al 50% dei costi ammissibili. A luglio 2024 sono stati avviati due programmi di prevenzione strutturale per edifici pubblici e infrastrutture, con uno stanziamento di oltre 470 milioni e la nomina di un commissario straordinario per 64 opere.

Per la prevenzione non strutturale, è stato pubblicato a dicembre 2023 un piano speditivo di emergenza e sono state potenziate le attività di comunicazione del rischio alla popolazione. L'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, avviata a marzo 2024 con 130 squadre, ha completato a giugno 2024 la prima ricognizione su 9.078 edifici, fornendo una mappa di vulnerabilità. Al 15 marzo 2025, sono state ricevute 640 istanze di sopralluogo, prevalentemente a Pozzuoli e Napoli.

Il sistema di sorveglianza è garantito dall’Osservatorio Vesuviano INGV e dal monitoraggio satellitare CNR, con valutazioni periodiche della Commissione nazionale grandi rischi. L'ultima riunione, del 16 dicembre 2024, ha confermato il livello di allerta giallo e l'assenza di evidenze di un'imminente eruzione.

Le autorità sottolineano l'importanza della cultura della prevenzione e dell'autoprotezione, anche tramite esercitazioni, come quella del 2024 che ha coinvolto circa 1.500 persone. Il Governo, per voce del ministro Musumeci, ha ringraziato tutti gli attori coinvolti, ribadendo l'impegno per la protezione della popolazione e la normalità, e chiedendo al Parlamento un controllo continuo e proposte costruttive.