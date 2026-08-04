Una grave carenza idrica sta affliggendo diverse aree di Pozzuoli, nel cuore dei Campi Flegrei, a seguito di una significativa scossa sismica che ha interessato la zona la settimana scorsa. Per fronteggiare questa emergenza e assicurare un approvvigionamento essenziale, la fornitura di acqua sarà prontamente rafforzata e garantita attraverso l’impiego di autobotti messe a disposizione dai vigili del fuoco e dalla protezione civile regionale. Questa cruciale decisione è stata formalizzata nel corso di una riunione di aggiornamento del centro di coordinamento soccorsi, presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, e tenutasi questa mattina per valutare la situazione e pianificare gli interventi.

La prolungata interruzione del servizio idrico ha generato disagi significativi e un crescente malcontento tra la popolazione locale. Numerose famiglie, infatti, lamentano di avere i rubinetti completamente a secco già da venerdì sera, con evidenti ripercussioni sulla quotidianità e sulle normali attività domestiche. La gravità della situazione ha spinto i cittadini a manifestare il proprio disappunto: proprio nella giornata odierna, si è svolta una manifestazione di protesta al porto di Pozzuoli, dove i residenti hanno espresso con forza le proprie difficoltà e la frustrazione legate alla persistente mancanza di acqua.

Il Ruolo Cruciale della Protezione Civile nelle Emergenze Idriche

Il ricorso alle autobotti per la distribuzione dell’acqua rappresenta una strategia consolidata e già ampiamente adottata in altre situazioni di emergenza idrica che hanno interessato la regione Campania.

La Protezione Civile regionale, in particolare, ha una comprovata esperienza in tali interventi. In casi analoghi, come quello verificatosi a Castelvolturno in occasione della rottura di una condotta idrica principale, l'organizzazione ha prontamente inviato mezzi per assicurare l’approvvigionamento. Le autobotti, in queste circostanze, vengono messe a disposizione non solo della popolazione civile, ma anche di strutture sanitarie e altri servizi essenziali, operando con il fondamentale supporto dei volontari della protezione civile, che garantiscono la logistica e la distribuzione sul campo.

Linee Guida per l'Utilizzo dell'Acqua Distribuita dalle Autobotti

È fondamentale che la popolazione sia consapevole delle specifiche modalità di utilizzo dell’acqua distribuita tramite le autobotti.

Secondo le chiare indicazioni fornite dalla Protezione Civile regionale, tale acqua non è potabile e, pertanto, non deve assolutamente essere ingerita. Il suo impiego è strettamente consigliato ed è limitato esclusivamente a scopi igienici e sanitari, come lavarsi o per la pulizia. Per quanto riguarda l'uso domestico, come ad esempio per lavare frutta e verdura o per cucinare, è categoricamente raccomandata la previa bollitura. Queste precauzioni sono indispensabili per tutelare la salute pubblica e sono parte delle misure adottate per garantire il fabbisogno minimo della popolazione in attesa del completo ripristino della normale fornitura idrica, un obiettivo su cui le autorità stanno lavorando con la massima priorità.