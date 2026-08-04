Il 4 agosto 2026, una protesta a Pozzuoli è culminata nel blocco del porto. La manifestazione, partita da Piazza della Repubblica, ha evidenziato i gravi disagi della crisi idrica e la condizione degli sfollati, conseguenti allo sciame sismico del 31 luglio.

Concetta Ioffredo, settantenne della Solfatara, ha testimoniato la mancanza di acqua corrente che affligge numerosi quartieri flegrei da quattro giorni: “Stanotte ho dormito con il rubinetto aperto. Alle 3 l'acqua è tornata per la prima volta dal giorno della scossa, ma giusto per un paio d'ore”.

Per far fronte, ha raccontato: “Ho messo una tanica da 3 litri sul balcone per far riscaldare l'acqua al sole e così mi sono fatta la doccia”.

Difficoltà sfollati: promesse e paure

L'emergenza degli sfollati si protrae da anni, sommando alla crisi idrica. Anna, una di loro, ha raccontato: “Mi hanno dato il via libera per rientrare a casa neanche quindici giorni fa e ora sto peggio di prima. Non ho mai ricevuto nessun contributo, mi dicevano che erano finiti i soldi. Sono stanca, mi sono già sentita una trottola per 14 mesi. Prima tre mesi a Scauri, poi da mio figlio, poi da altri parenti”. Un'altra abitante ha descritto la paura di vivere in una casalesionata, con letti staccati dal muro per timore di calcinacci dopo l'ultima scossa.

La condizione degli sfollati è aggravata dalla difficoltà di accesso ai fondi per la messa in sicurezza delle abitazioni. Su 536 domande, 284 sono state rigettate, bloccando interi palazzi nei lavori per difformità urbanistiche, spesso minime e non imputabili agli attuali proprietari.

Fondi e regolarizzazione urbanistica

Il Comitato emergenza Campi Flegrei ha segnalato che la mancata regolarizzazione urbanistica impedisce a molte famiglie l'accesso ai fondi statali, nonostante i 50 milioni stanziati. Laura Iovinelli, presidente del Comitato, ha chiesto una riapertura dei termini o una misura straordinaria per regolarizzare le difformità non imputabili agli attuali proprietari e sbloccare i contributi.

Il Comitato ha inoltre richiesto che Stato, Regione e Comuni forniscano tecnici pubblici per supportare gli sfollati nella verifica e regolarizzazione urbanistica, evitando l'esclusione di cittadini in buona fede per situazioni pregresse e sconosciute. La protesta di Pozzuoli evidenzia le difficoltà dei residenti, tra carenza idrica e incertezze sul ritorno nelle case.