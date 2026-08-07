Una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Prato, e coordinata dalla procura locale, ha portato alla scoperta di un ingente deposito destinato allo stoccaggio e alla rivendita di giocattoli contraffatti. L'intervento, avvenuto in via Marzabotto, ha svelato la presenza di oltre 935.880 giocattoli irregolari, tutti privi della necessaria marcatura CE sulle scatole, un requisito essenziale per la sicurezza dei prodotti. Il magazzino è risultato essere nella disponibilità di un imprenditore cinese di 42 anni, residente nella città toscana.

L'avvio dell'indagine e il maxi-sequestro

L'indagine è scaturita da un primo, significativo, sequestro di circa 1.600 giocattoli contraffatti. Questo ha permesso agli inquirenti di approfondire i controlli e perquisire altri magazzini nella disponibilità dello stesso imprenditore. È stato proprio durante queste successive verifiche che i finanzieri hanno scoperto l'enorme quantità di oltre novecentomila prodotti irregolari, tutti destinati a essere immessi sul mercato, sia a livello locale che nazionale, con gravi rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.

La lotta alla contraffazione: un fenomeno diffuso

L'operazione di Prato si inserisce in un quadro più ampio di contrasto alla contraffazione che vede la Guardia di Finanza attiva a livello nazionale.

I dati del 2025 rivelano l'entità del fenomeno: sono stati eseguiti 9.044 interventi, che hanno portato alla denuncia di 4.066 persone e al sequestro di oltre 81 milioni di prodotti contraffatti. Tra le categorie merceologiche più colpite, i giocattoli si confermano al primo posto, con il 31% del totale dei beni sequestrati. Seguono packaging e oggettistica religiosa, a testimonianza della pervasività del fenomeno. L'acquisto di merce contraffatta non solo alimenta un'economia illegale, ma espone i consumatori a prodotti non sicuri. Le sanzioni per chi acquista tali articoli possono variare da 300 a 7.000 euro, in base alla gravità dell'infrazione.

Il maxi-sequestro di Prato sottolinea l'importanza delle attività di controllo e repressione messe in atto dalle forze dell'ordine.

La commercializzazione di prodotti non conformi, specie articoli per l'infanzia e giocattoli, rappresenta una minaccia diretta per la salute e la sicurezza dei consumatori più vulnerabili. L'attenzione costante a questi fenomeni illeciti è indispensabile per tutelare il mercato legale e garantire la protezione dei cittadini da merci potenzialmente dannose e prive di ogni garanzia di qualità e sicurezza.