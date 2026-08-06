La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'ambasciata italiana di costituirsi parte civile nel procedimento sulla tragica strage di Crans-Montana. L'episodio, avvenuto nel febbraio del 2023, aveva coinvolto cittadini italiani e generato una vasta eco e profonda commozione sia in Svizzera che in Italia. La decisione della procura, comunicata il 6 agosto 2026, rappresenta un passaggio significativo nell'iter del procedimento in corso, volto a chiarire le circostanze e le responsabilità.

Il tentativo dell'Italia di costituirsi parte civile

L'ambasciata italiana, per rappresentare lo Stato e tutelare i suoi connazionali, aveva presentato istanza per costituirsi parte civile nel processo avviato dalle autorità svizzere.

L'obiettivo era garantire la rappresentanza degli interessi nazionali e dei cittadini italiani coinvolti. Tale ruolo avrebbe consentito all'Italia di partecipare attivamente al dibattimento e di seguire da vicino il procedimento penale, anche per eventuali risarcimenti. Tuttavia, la procura di Sion ha formalmente negato questa possibilità, non riconoscendo all'ambasciata la possibilità di assumere tale ruolo nel sistema giudiziario elvetico.

Le motivazioni del rifiuto della procura di Sion

La procura di Sion ha motivato il rifiuto con il quadro normativo svizzero. La legge svizzera, infatti, non consente a uno Stato estero di costituirsi parte civile in un processo penale sul territorio elvetico, anche se coinvolge cittadini stranieri.

Ha però precisato che restano garantiti i diritti delle vittime e dei loro familiari, che possono costituirsi individualmente parte civile secondo la legislazione vigente, garantendo così la tutela legale a livello personale.

La strage di Crans-Montana resta oggetto di grande attenzione da parte delle autorità italiane e svizzere. Il procedimento penale prosegue secondo la normativa della Confederazione, con l'obiettivo di accertare le responsabilità e rendere giustizia alle vittime del tragico evento.