Un incidente ha coinvolto due autocarri pesanti sul raccordo autostradale di Avellino la mattina del 26 agosto 2026. Il sinistro è avvenuto in direzione Avellino, all'altezza dell’uscita di Fisciano (Salerno). L'impatto ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata per le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

Le autorità hanno istituito l’uscita obbligatoria a Fisciano per i veicoli diretti verso Avellino. Sul posto sono intervenute squadre Anas e forze dell’ordine per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione.

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con lunghe code e rallentamenti, specialmente nell’ora di punta mattutina, colpendo pendolari e lavoratori.

Dettagli dell'incidente e impatto sulla viabilità

Uno dei mezzi pesanti era un tir carico di pomodori, ribaltatosi mentre affrontava una curva a gomito vicino all’uscita di Fisciano. Il carico si è riversato sulla carreggiata e nel terrapieno, bloccando parzialmente la strada. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 7:00. Il conducente del tir è rimasto illeso.

Le operazioni di rimozione del mezzo e di pulizia della carreggiata sono state avviate per una rapida riapertura della strada. Le forze dell’ordine hanno monitorato il traffico e fornito indicazioni agli automobilisti per gestire l’uscita obbligatoria e ridurre i disagi sulla tratta Avellino-Salerno.

Il raccordo autostradale e la gestione delle emergenze

Il raccordo autostradale di Avellino è un collegamento strategico tra le province di Avellino e Salerno, molto trafficato nelle ore di punta. Anas, gestore della rete stradale, garantisce sicurezza e manutenzione, intervenendo tempestivamente in caso di incidenti per ripristinare la viabilità e tutelare gli utenti.

La rapida presenza di squadre Anas e forze dell’ordine ha permesso di avviare celermente soccorsi e gestione della viabilità, riducendo i tempi di chiusura e i disagi. Le autorità raccomandano ai conducenti di prestare attenzione alle indicazioni e di programmare gli spostamenti considerando possibili rallentamenti su tratte ad alta percorrenza.