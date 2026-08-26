Da sabato 29 agosto 2026, la galleria Pallotta, un nodo cruciale sul raccordo Perugia-Bettolle, tornerà a essere completamente fruibile. L'annuncio della Regione Umbria conferma che la circolazione sarà ripristinata su tutte e quattro le corsie durante l'orario diurno, segnando un passo significativo verso la normalizzazione della viabilità in quest'area strategica. Questo intervento giunge al termine di un periodo di lavori intensivi e cantieri organizzati a ciclo continuo, volti a minimizzare i disagi per gli automobilisti.

Organizzazione dei Lavori e Riapertura Anticipata

La riapertura della galleria Pallotta avviene con due giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma inizialmente stabilito. A partire da lunedì 31 agosto, le attività di cantiere saranno concentrate esclusivamente nelle ore notturne, dalle 21 alle 6. Questa organizzazione mira a consentire il completamento delle lavorazioni necessarie senza impattare sulla fluidità del traffico diurno. Durante la fascia notturna, il traffico in direzione Bettolle sarà deviato su una viabilità secondaria, con uscita obbligatoria allo svincolo di Piscille e successivo rientro a Prepo.

La strategia di concentrare le operazioni più complesse e impattanti nel periodo estivo e nelle ore notturne ha permesso di ridurre al minimo i disagi per i pendolari e i viaggiatori.

Oltre cento tra operai e tecnici sono stati mobilitati su più turni, garantendo il rispetto e, in questo caso, l'anticipo dei tempi previsti. L'assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti, ha sottolineato l'impegno mantenuto: “Avevamo preso un impegno preciso sulla gestione di questi cantieri e lo abbiamo rispettato”. De Rebotti ha aggiunto: “Con Madonna Alta abbiamo mantenuto i tempi programmati e ora, su Pallotta, riusciamo addirittura ad anticipare di due giorni la riapertura diurna. È un risultato importante, perché significa restituire progressivamente ai cittadini e a chi attraversa il raccordo una viabilità più fluida e sicura”.

Interventi sul Raccordo: Pallotta e Madonna Alta

La riapertura della galleria Pallotta si inserisce in un contesto più ampio di interventi, seguendo la già avvenuta riapertura della galleria Madonna Alta. Quest'ultima è tornata pienamente percorribile durante il giorno già dal 14 agosto. Anche per la galleria Madonna Alta, le attività di cantiere proseguiranno in orario notturno. In particolare, il traffico in direzione Ponte San Giovanni sarà deviato tra le 21 e le 6, con uscita obbligatoria a Madonna Alta e rientro a San Faustino.

L'assessore De Rebotti ha evidenziato la necessità di affrontare interventi infrastrutturali che erano stati rimandati per troppo tempo. La programmazione attuale, sviluppata in collaborazione con Anas e gli altri enti coinvolti, ha l'obiettivo di realizzare opere fondamentali senza prolungare la condizione di penalizzazione per gli automobilisti che utilizzano il raccordo.

La scelta di adottare cantieri a ciclo continuo durante i mesi estivi è stata cruciale per minimizzare l'impatto sulla circolazione e accelerare la conclusione dei lavori, riducendo così la durata complessiva dei disagi.