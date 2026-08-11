Una giovane di 19 anni, A.L., russa e residente a Pescara, è stata trovata sanguinante in strada ieri mattina, alle 7:30. L'allarme è stato lanciato da passanti che l'hanno notata in via dei Sanniti, nel quartiere di Porta Nuova, tra due auto parcheggiate. Soccorsa e trasportata all'ospedale di Pescara, è in prognosi riservata per i gravi traumi. La diciannovenne risiede al terzo piano di un palazzo in via dei Sanniti, da cui si ipotizza sia precipitata.

Le indagini e le ipotesi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e pattuglie di squadra volante, polizia scientifica e squadra mobile, che hanno avviato gli accertamenti.

L'ipotesi principale è che la ragazza sia precipitata dalla finestra della camera da letto dell'appartamento che condivide con un'amica.

Un elemento significativo è che la stanza della giovane fosse chiusa a chiave dall'interno. Tale circostanza, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, porta a considerare un gesto volontario. Non sono stati rinvenuti biglietti o messaggi all'interno dell'abitazione.

Contesto e precedenti

Gli amici della diciannovenne l'avevano vista "un po' depressa", pur lavorando regolarmente e non avendo mai manifestato problemi. Il fatto è risultato inatteso. Le indagini non escludono la caduta accidentale.

L'episodio richiama un precedente tragico avvenuto poche settimane prima a Pescara: in via Nazario Sauro, fu ritrovato il corpo senza vita di un trentaquattrenne, gestore di un locale di Pescara Vecchia, precipitato da un cantiere.