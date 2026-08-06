Una turista di 82 anni è deceduta nella mattinata del 6 agosto scorso, mentre si trovava in acqua per una nuotata nella suggestiva baia di San Michele di Pagana, a Rapallo. La tragedia si è consumata sotto gli occhi attoniti di numerosi bagnanti, molti dei quali turisti in cerca di relax, che affollavano la spiaggia in una giornata di pieno agosto. Quello che doveva essere un momento di serena balneazione si è trasformato in un drammatico evento che ha scosso profondamente i presenti.

Il malore improvviso nelle acque di Rapallo

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, la donna si era tuffata nelle acque cristalline della baia per godersi un rinfrescante bagno.

L'ipotesi più accreditata, avanzata dagli esperti, è che un'improvvisa e significativa escursione termica tra la temperatura corporea dell'anziana e quella dell'acqua abbia scatenato un malore fulminante. La situazione è apparsa subito grave: la donna ha mostrato evidenti segni di difficoltà e malessere mentre si trovava ancora in mare, attirando l'attenzione dei presenti.

L'allarme è stato lanciato immediatamente dai bagnanti che hanno assistito alla scena. I bagnini in servizio sulla spiaggia, dimostrando grande prontezza e professionalità, sono intervenuti con rapidità, raggiungendo l'anziana in acqua e portandola a riva per prestare i primi, vitali soccorsi. Contemporaneamente, è stato allertato il personale sanitario del 118, che è giunto sul posto con la massima celerità, attivando tutte le procedure di emergenza necessarie.

I soccorsi e il tragico epilogo in ambulanza

Nonostante l'intervento tempestivo e i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, che hanno lavorato incessantemente per stabilizzare le sue condizioni, purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Le condizioni della pensionata sono apparse sin da subito critiche e, nonostante l'impegno profuso dall'equipe medica, la turista è deceduta poco dopo, durante il trasferimento in ambulanza verso l'ospedale più vicino. Un epilogo tragico che ha lasciato un segno indelebile in chi ha assistito alla scena.

L'episodio ha generato profonda commozione e sconcerto tra i presenti, molti dei quali erano in vacanza nella rinomata località ligure, godendosi le bellezze della Riviera.

La baia di San Michele di Pagana, teatro di questo triste evento, è una delle mete balneari più apprezzate e frequentate di Rapallo, celebre per le sue acque limpide e per l'ampia offerta di servizi dedicati ai bagnanti. La sua consueta atmosfera di gioia e spensieratezza, in quel giorno, è stata irrimediabilmente oscurata da una perdita inaspettata e dolorosa, ricordando la fragilità della vita anche nei luoghi più idilliaci.