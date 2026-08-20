Un intervento di salvataggio notturno si è concluso con successo sul Campanile di Val Montanaia, in provincia di Pordenone. Un alpinista, parte di una cordata in fase di discesa, è rimasto bloccato nel vuoto dopo una calata di circa cinquanta metri. L'allarme è stato lanciato alla centrale Sores da alcuni escursionisti che, notando le difficoltà dal basso, hanno raggiunto il rifugio Pordenone per fornire le coordinate precise.

La macchina dei soccorsi ha visto l'attivazione della stazione Valcellina del Soccorso alpino, dell'elisoccorso regionale e del personale sanitario.

Un primo tentativo di recupero diretto tramite il verricello dell'elicottero si è rivelato impossibile a causa della scarsa visibilità e delle turbolenze causate dalle pale del velivolo, che rischiavano di smuovere sassi e mettere a repentaglio l'incolumità dell'uomo e del tecnico. Rientrati, un piano d'azione decisivo è stato stabilito al campo base di Pinedo: equipaggiati con più corde da duecento metri, i soccorritori hanno raggiunto il versante est per sbarcare tre operatori.

Il salvataggio al buio

Operando completamente al buio, la squadra si è spostata lungo il ballatoio anulare, calandosi fino a raggiungere l'alpinista sospeso. Dopo averlo agganciato e tagliato le corde bloccate, l'uomo è stato tratto in salvo e portato alla base dell'obelisco roccioso.

Nonostante la lunga attesa, l'alpinista è riuscito a rimanere vigile, muovendosi continuamente per stimolare la circolazione, e ha riportato soltanto lievi formicolii.

Il Campanile di Val Montanaia: simbolo delle Dolomiti Friulane

Il Campanile di Val Montanaia è una guglia di dolomia alta circa trecento metri, situata nella Val Montanaia, alta Val Cimoliana, nel comune di Cimolais (provincia di Pordenone). La sua posizione isolata e la forma slanciata lo rendono un simbolo del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e un punto di riferimento per l'alpinismo nella regione.

Il bivacco Perugini, punto di appoggio per gli alpinisti, si raggiunge dal Rifugio Pordenone (a quota 1.249 metri) percorrendo il sentiero CAI numero 353. Il dislivello fino al bivacco è di circa novecento metri, e il percorso è considerato faticoso ma accessibile agli escursionisti esperti.