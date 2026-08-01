La Regione Campania ha deliberato lo stanziamento immediato di un milione di euro per anticipare il contributo di autonoma sistemazione (CAS). I fondi sono destinati a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione a causa delle recenti scosse di bradisismo nei Campi Flegrei. L'annuncio, dato dal presidente Roberto Fico, precede una seduta straordinaria della Giunta.

Il presidente Roberto Fico, con l'assessora alla Protezione civile Fiorella Zabatta e il vicepresidente Mario Casillo, è a Pozzuoli per monitorare la situazione e sostenere le comunità colpite.

Fico ha dichiarato: "Stiamo intervenendo su tutte le criticità emerse". In collaborazione con le ASL Napoli 2 Nord e Napoli 1, è garantita l'assistenza necessaria. Per l'accoglienza degli sfollati, sono stati attivati spazi all’Ospedale del Mare e al PalaTrincone, oltre agli Ospedali di Comunità per supporto sul territorio.

Misure di supporto e ripristino

La Regione Campania si impegna anche per la rapida riapertura del porto di Pozzuoli, infrastruttura vitale per la città, ripristinandonene la piena funzionalità. L'azione regionale si svolge in stretto coordinamento con Governo, Prefettura, Comuni, Protezione Civile e tutte le autorità. Fico ha ribadito: "La priorità è non lasciare solo nessuno".

Il contributo di autonoma sistemazione sarà esteso ai nuclei familiari sgomberati dalle recenti scosse di bradisismo, come già avvenuto per eventi analoghi. La Regione ha confermato la disponibilità a collaborare con il Dipartimento della Protezione Civile per valutare l'estensione del contributo straordinario anche agli evacuati dopo l'ultimo fenomeno bradisismico.

Sicurezza costiera e monitoraggio

Oltre al sostegno economico, sono stati implementati provvedimenti per la sicurezza delle aree costiere danneggiate dal sisma, con ordinanze di interdizione all'avvicinamento e alla balneazione. Un tavolo tecnico approfondirà il potenziamento del monitoraggio dei costoni e gli interventi di disgaggio, se necessari. Queste decisioni sono scaturite dal Centro Coordinamento Soccorsi, riunitosi in Prefettura di Napoli per un aggiornamento sugli eventi bradisismici.