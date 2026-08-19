Il Comune di Riccione ha disposto la chiusura serale e notturna di tre parchi cittadini, una misura necessaria a fronte della presenza di lupi nel territorio urbano. L'ordinanza, firmata dalla sindaca Daniela Angelini su richiesta del Servizio faunistico regionale, vieta l'accesso dalle 19:00 alle 7:00 nei parchi della Resistenza, Chico Mendes e degli Olivetani. Il provvedimento è in vigore dal 19 agosto al 3 settembre e mira a garantire la sicurezza dei cittadini durante le operazioni di allontanamento degli animali.

L'iniziativa è volta a tutelare l'incolumità pubblica durante le operazioni di allontanamento, previste soprattutto in orario serale e notturno.

Nel Parco degli Olivetani, la rassegna “Cinema nel parco” proseguirà regolarmente in un'area recintata e separata dalle zone interessate. Il Comune ha inoltre invitato la cittadinanza ad adottare comportamenti preventivi: non abbandonare rifiuti organici, non lasciare cibo per animali domestici all’esterno e mantenere pulite le aree verdi vicine alle case. La violazione dei divieti di accesso comporta sanzioni da 25 a 500 euro.

Monitoraggio e avvistamenti

Le autorità hanno intensificato il monitoraggio in altre zone della città, dove si sono verificati ulteriori avvistamenti. Negli ultimi mesi, residenti hanno segnalato una coppia di lupi e una lupa con tre cuccioli in aree come viale Caprera, vicino al castello degli Agolanti, e in giardini condominiali.

Questi episodi hanno generato preoccupazione, spingendo i cittadini a segnalare la presenza degli animali ai Carabinieri della Forestale e alla guardia venatoria.

Prevenzione e ruolo delle istituzioni

Il Servizio faunistico regionale, in collaborazione con le forze dell'ordine, monitora la situazione e fornisce consigli. Le autorità ricordano che i lupi generalmente evitano il contatto umano e fuggono di fronte a rumori forti. La loro presenza in aree urbane è spesso legata alla disponibilità di rifiuti organici e cibo lasciato all’esterno, fattori che li attirano. Le segnalazioni dei cittadini sono state inoltrate al Centro del lupo di Rimini, alla Regione e ai Ministeri competenti per un monitoraggio costante.