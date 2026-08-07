I rider del food delivery di Genova sono scesi in piazza il 7 agosto 2026 per chiedere un sostegno al reddito durante i giorni di allerta per il caldo. La manifestazione ha evidenziato la necessità di misure di supporto economico per questa categoria, analoghe agli ammortizzatori sociali già previsti in settori come l'edilizia e l'agricoltura. Jacopo Surico, ex rider e sindacalista di Si Cobas, ha spiegato la richiesta: "In alcuni settori, come edilizia e agricoltura, sono previsti ammortizzatori sociali – una sorta di cassa integrazione. Se viene riconosciuto che i lavoratori del food delivery sono una categoria devono avere un rimborso anche loro".

Surico ha sottolineato che la maggior parte dei rider opera come lavoratore autonomo, e luglio è il mese del pagamento delle tasse. Ha evidenziato l'importanza di affrontare la questione, poiché "le estati diventeranno sempre più calde", e la battaglia non riguarda solo i rider, ma "tante le categorie che dovrebbero fermarsi quando fa troppo caldo". A Genova, il settore del food delivery impiega tra le 400 e le 600 persone.

Le richieste e le condizioni di lavoro

Durante la protesta, è emerso che le ordinanze comunali hanno bloccato il lavoro di chi utilizza la bici muscolare, mentre chi si serve di bici elettriche ha potuto continuare. Surico ha commentato questa disparità: "Qui quasi tutti hanno quella elettrica e questo dimostra quanto sia scarsa la conoscenza di quello che è la realtà dei lavoratori e delle lavoratrici del settore".

I lavoratori hanno chiesto a istituzioni e società di ascoltarli e di avviare un tavolo di confronto prima delle ordinanze. L'obiettivo è garantire maggiore tutela e prevedibilità, evitando decisioni unilaterali che non tengano conto delle esigenze dei rider.

In piazza era presente anche Faysa, un rider del Bangladesh, che ha ampliato il quadro delle problematiche. Per lui, il caldo non è l'unico problema: "Prendo tre euro e trenta a ordine. Siamo pagati troppo poco e Genova è tutta salite ed è davvero difficile lavorare qui". Questa testimonianza sottolinea come compensi insufficienti e il territorio collinare di Genova si sommino alle problematiche derivanti dalle alte temperature, rendendo il lavoro particolarmente gravoso.