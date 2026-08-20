La circolazione ferroviaria lungo la strategica linea Genova-Ventimiglia è tornata completamente regolare a partire dalle ore 16:30. La normalizzazione del servizio giunge dopo una giornata di significativi disagi causati da un guasto tecnico alla sala di comando della stazione di Ventimiglia, innescato da un fulmine.

L'evento atmosferico ha compromesso la piena operatività della stazione, portando a limitazioni di percorso e a ritardi che hanno raggiunto punte massime di 80 minuti per numerosi treni Intercity e regionali. Il ripristino della piena funzionalità ha permesso il graduale ritorno alla normalità per i collegamenti ferroviari essenziali per la mobilità ligure.

Parallelamente, la situazione nel nodo ferroviario di Genova ha visto una ripresa progressiva della circolazione. Anche qui, le avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato l'intera Liguria hanno generato difficoltà e rallentamenti. Ulteriori disagi si sono registrati sulle linee del levante ligure, dove alcune anomalie riscontrate su specifici deviatoi (scambi) hanno contribuito a creare ulteriori rallentamenti e interruzioni temporanee.

Il guasto a Ventimiglia e i disagi per i viaggiatori

Il cuore del problema che ha paralizzato parzialmente la linea Genova-Ventimiglia è stato il guasto alla sala di comando della stazione di Ventimiglia. Un fulmine ha colpito l'infrastruttura, rendendo necessaria la sospensione e la limitazione di diversi servizi ferroviari.

I passeggeri hanno dovuto affrontare tempi di percorrenza notevolmente aumentati, con ritardi che, come detto, hanno toccato gli 80 minuti. Il lavoro delle squadre tecniche ha consentito il ripristino completo delle funzionalità entro il pomeriggio, garantendo il graduale ritorno alla regolarità dei collegamenti.

La linea Genova-Ventimiglia: un'infrastruttura vitale

La tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia si conferma un'infrastruttura di cruciale importanza per il trasporto regionale e nazionale. La sua operatività è costantemente monitorata, e la linea è soggetta a interruzioni o rallentamenti in presenza di eventi straordinari. Tra questi, si annoverano sia le avverse condizioni meteorologiche, capaci di influenzare la stabilità dell'infrastruttura, sia la necessità di accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Un esempio recente di tale complessità gestionale si è verificato il primo agosto 2026, quando la circolazione fu sospesa tra Savona e Cogoleto proprio per accertamenti dell'autorità giudiziaria, evidenziando la delicatezza e la reattività richiesta nella gestione di questa arteria ferroviaria.