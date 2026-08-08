Circa trenta detenuti sono stati coinvolti in un episodio di disordini nel carcere di Porto Azzurro, in provincia di Livorno, il pomeriggio del 7 agosto 2026, intorno alle 18:30. L'incidente, avvenuto in un reparto a porte aperte, è degenerato in una violenta colluttazione, richiedendo un intervento massiccio della polizia penitenziaria, incluso personale libero dal servizio.

Alcuni detenuti hanno riportato ferite non gravi durante le operazioni. Controlli successivi hanno portato al rinvenimento di oggetti non consentiti, potenzialmente utilizzabili come armi.

Il sindacato Sappe ha evidenziato che l'episodio è l'ennesimo caso di violenza e disordine, sollecitando interventi immediati per la sicurezza di personale e detenuti.

Le richieste del sindacato Sappe

Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha definito la situazione del carcere di Porto Azzurro una vera emergenza, evidenziando la frequenza allarmante della violenza nei reparti e la pressione sulla polizia penitenziaria. Capece ha chiesto di porre fine a un modello a porte aperte che, nelle attuali condizioni, espone il personale e l'istituto a rischi inaccettabili, ribadendo che non può essere un dogma ideologico senza considerare le condizioni e la tipologia dei detenuti.

Francesco Oliviero, segretario del Sappe per la Toscana, ha criticato che Porto Azzurro sia un contenitore per trasferimenti indiscriminati di detenuti, senza valutare compatibilità e capacità gestionale.

Pasquale Amato, dirigente Sappe di Porto Azzurro, ha evidenziato la stanchezza e la pressione sul personale, costretto a gestire situazioni complesse. Ha affermato che l'Amministrazione, se sostiene il modello a porte aperte, deve garantirne le condizioni di sicurezza e organizzative, altrimenti deve modificarlo.

Il contesto del carcere

Il carcere di Porto Azzurro, sull'Isola d'Elba, è una delle principali strutture detentive della Toscana, gestita dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'istituto ospita detenuti da diverse regioni e include reparti a regime ordinario e a porte aperte. La polizia penitenziaria è responsabile della sicurezza, sorveglianza e organizzazione delle attività, mentre la struttura offre servizi per la formazione, il reinserimento sociale, l'assistenza sanitaria e il supporto psicologico.