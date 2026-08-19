L'ultraleggero scomparso dalla mattina di domenica 16 agosto è stato ritrovato il 19 agosto 2026 nell'entroterra dell'alto Tirreno Cosentino. La scoperta è avvenuta grazie alla testimonianza cruciale di una donna che aveva avvistato il velivolo a bassa quota nei pressi della sua abitazione. Le ricerche, indirizzate da tali preziose indicazioni, hanno permesso di localizzare il mezzo e i corpi dei due occupanti: gli avvocati Carlo Arnulfo (64 anni, di Roma) e Angela Buccico (55 anni, di Matera).

Basandosi sulle informazioni della testimone, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico calabrese hanno delimitato un'area di ricerca precisa, pianificando un intervento mirato con il supporto dell'Aeronautica Militare.

L'operazione aerea è scattata all'alba, con due tecnici del Soccorso alpino a bordo di un elicottero del gruppo SAR di Grottaglie. Dopo oltre un'ora di volo perlustrativo, le ricerche dall'alto si sono concentrate su un canalone dove è stato individuato un piccolo elemento bianco tra la fitta vegetazione, per poi localizzare, dopo sorvoli ravvicinati, un frammento di dimensioni maggiori dell'ultraleggero.

Le operazioni di recupero e il coordinamento

I due tecnici e l'aerosoccorritore dell'Aeronautica Militare si sono calati con il verricello da un'altezza di 45 metri, seguendo la scia dei detriti fino al punto d'impatto. Qui, l'aeromobile è stato trovato quasi completamente carbonizzato, con pezzi sparsi, e il decesso dei due occupanti è stato constatato.

Successivamente, le squadre di terra del Soccorso alpino, dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri forestali e del Soccorso alpino della Guardia di finanza sono intervenute per la messa in sicurezza del luogo, in attesa del recupero delle salme.

L'intervento si è svolto sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza e in sinergia con la Protezione civile regionale, i Vigili del fuoco e le forze di polizia e soccorso presenti. La Procura ha richiesto al Comune di Fuscaldo l'invio di una ruspa per rimuovere una frana che ostruiva il sentiero d'accesso al luogo dello schianto. Il mezzo per la rimozione della frana è già operativo. Le salme delle vittime sono ancora sul posto.

Dettagli sul volo e l'ampia mobilitazione per le ricerche

L'ultraleggero biposto Tecnam P2008 era decollato domenica 16 agosto, intorno alle 9:30, da un campo volo di Capo d'Orlando (Messinese), diretto all'aviosuperficie di Sibari, con arrivo previsto entro le 11. A bordo si trovavano i due professionisti: l'avvocato Carlo Arnulfo e la collega Angela Buccico. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Cosenza, hanno visto il coinvolgimento di numerose unità operative.

Tra queste, i Vigili del fuoco hanno impiegato droni per la ricognizione dall'alto e specialisti della Topografia Applicata al Soccorso (TAS) per il supporto cartografico e la georeferenziazione. Le operazioni sono state potenziate con l'invio di personale e moduli di soccorso dai comandi di Catanzaro e Reggio Calabria.

Le attività di ricerca sono proseguite senza sosta, integrando le diverse componenti operative e specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fino al ritrovamento del velivolo e dei suoi occupanti.