A soli 27 anni, Rocco Asprella è il più giovane presidente lucano di una Pro Loco, guidando con entusiasmo la Pro Loco Giovani di Miglionico. Nato nel 1999 e di professione tecnico commerciale, Asprella vede il suo ruolo non solo come un primato anagrafico, ma come una preziosa occasione per lanciare un messaggio chiaro ai suoi coetanei: i piccoli comuni possono e devono tornare a essere luoghi vitali dove costruire il proprio futuro, a patto che i giovani scelgano di mettersi in gioco attivamente.

“L’associazionismo è una passione che mi porto dentro fin da piccolo – racconta Asprella – ho sempre amato stare in mezzo alla gente, confrontarmi e mettermi in gioco”.

La proposta di assumere la guida della Pro Loco Giovani è arrivata due anni fa da Francesco Martulano, presidente della Pro Loco di Miglionico. “Non ci ho pensato due volte – aggiunge – e ho detto subito sì, sapendo di poter contare sulla fiducia e sul sostegno dei soci più esperti”. Questa scelta è maturata in un contesto in cui Miglionico, al pari di molti borghi dell’entroterra lucano, deve fare i conti con il calo demografico e la partenza di numerosi ragazzi per motivi di studio o lavoro.

Il rilancio dei borghi: idee, partecipazione e nuove opportunità

Per Asprella, il rischio maggiore non si limita allo spopolamento, ma si estende alla perdita di energie, idee e partecipazione. “Partire è un diritto e un’esperienza importante – spiega – ma restare o tornare deve diventare una scelta di coraggio e di futuro.

I nostri piccoli comuni non sono luoghi da cui scappare, ma veri e propri laboratori di opportunità da costruire”. In questa prospettiva, turismo, cultura e innovazione rappresentano pilastri fondamentali per creare nuove possibilità, ma richiedono giovani pronti a investire tempo e competenze.

Da questa visione è nata Malconsiglio Next-Gen, una manifestazione ideata dalla Pro Loco Giovani di Miglionico che unisce sport, cultura e musica. Il successo della prima edizione ha già spinto l’associazione a lavorare alla seconda, con l’obiettivo ambizioso di farne un appuntamento fisso dell’estate miglionichese. “La soddisfazione più grande – sottolinea Asprella – è stata vedere tanti giovani del paese mettersi a disposizione.

È questo il cambiamento: trasformare chi partecipa a un evento in una persona che contribuisce a costruirlo. Se li fai sentire protagonisti, rispondono con entusiasmo”.

Miglionico, secondo Asprella, possiede tutte le caratteristiche per attrarre visitatori durante l’anno, grazie a eventi come la Rievocazione storica della Congiura dei Baroni, le feste patronali e le numerose iniziative organizzate dalla Pro Loco. “L’obiettivo – dice – è fare in modo che chi arriva qui non trovi soltanto un borgo da fotografare, ma una comunità viva da conoscere e un’esperienza autentica da portare con sé”.

L'associazionismo come palestra di cittadinanza attiva

L’invito di Asprella ai giovani è netto: “Entrare in una Pro Loco – evidenzia – significa prendersi cura del proprio territorio, fare rete e diventare protagonisti del cambiamento.

Non si tratta solo di organizzare feste. È una vera e propria palestra di cittadinanza attiva che insegna a lavorare insieme e ad assumersi responsabilità”. Il sogno di Asprella va oltre i confini del suo paese: immagina una rete stabile tra i borghi della Basilicata, capace di condividere progetti, eventi e competenze.

“Vorrei creare un collegamento tra i giovani delle nostre comunità. Se riusciremo a costruire – conclude – una generazione che crede nei propri paesi e sceglie di impegnarsi per farli crescere, avremo raggiunto il risultato più importante”. Questo impegno trova eco anche nelle iniziative regionali: l’assemblea dell’UNPLI Basilicata, tenutasi a Miglionico nell’aprile 2026, ha infatti ribadito l’importanza del volontariato e del coinvolgimento giovanile nelle attività delle Pro Loco, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e associativi locali. L’associazione UNPLI Basilicata, che riunisce le Pro Loco della regione, promuove attivamente la valorizzazione del territorio attraverso iniziative culturali e di aggregazione.