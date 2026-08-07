Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) di Acciaierie d’Italia as e Ilva in amministrazione straordinaria hanno diffuso una nota il 7 agosto 2026, a seguito di un’assemblea tenutasi a Genova. L'incontro ha fatto il punto sulla complessa vertenza ex Ilva, una questione che si protrae ormai da quattordici anni e che continua a generare forte preoccupazione.

Nel comunicato, le Rsu hanno evidenziato una decisione cruciale della Corte di Appello di Milano: la disposizione che impone la bonifica degli impianti dell’area a caldo di Taranto entro novanta giorni.

La mancata osservanza di tale termine comporterà la chiusura degli stessi. La scadenza dei novanta giorni è fissata per il 28 ottobre, data che incombe come un monito sul futuro degli stabilimenti.

Le rappresentanze sindacali hanno altresì dichiarato di seguire con grande attenzione il dibattito in corso in Parlamento e tra le diverse forze politiche, incentrato sulla transizione energetica e sulla riconversione industriale. Questi processi, a loro avviso, sono destinati a durare molti anni e richiedono un profondo ricambio generazionale. È stato inoltre ribadito che le aree di Cornigliano sono strettamente vincolate al progetto siderurgico nazionale e, per le Rsu, non possono essere oggetto di discussione per altre destinazioni.

La richiesta pressante è che, entro la scadenza dei novanta giorni, venga chiarito in modo definitivo come si intenda mantenere attivo il ciclo siderurgico che collega Taranto, Genova e l'intero nord Italia.

Le richieste dei lavoratori e la scadenza imminente

La nota delle Rsu specifica che, a partire da settembre, lo stato di agitazione dei lavoratori sarà intensificato per ottenere soluzioni immediate e concrete che garantiscano la continuità produttiva del comparto siderurgico. Le rappresentanze sindacali hanno sottolineato che, a settembre, inizieranno a verificare le proposte che verranno presentate, ribadendo con forza che non esiste alternativa al mantenimento del ciclo produttivo. Questo processo deve partire dalle bramme di Taranto, essenziali per essere trasformate in rotoli e alimentare l’intero sistema di verticalizzazione.

Le Rsu hanno espresso chiaramente la loro posizione: «Noi chiediamo lavoro e reddito, questo Paese non può permettersi di rinunciare all’acciaio. Ci vediamo a settembre aspettando queste risposte sul nostro futuro immediato. Il tempo delle chiacchiere è finito». La richiesta centrale è che vengano fornite risposte tangibili e definitive prima della scadenza critica imposta dalla Corte di Appello di Milano, per scongiurare un blocco produttivo con conseguenze devastanti.

Il contesto della vertenza siderurgica nazionale

La situazione degli stabilimenti ex Ilva è da tempo al centro di un’ampia mobilitazione sindacale. Già nel luglio 2026, le organizzazioni sindacali avevano promosso otto ore di sciopero e assemblee in tutti gli stabilimenti, chiedendo un piano straordinario di rilancio e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Tra le richieste principali figurano l’avvio di un confronto istituzionale urgente e la definizione di un piano industriale solido che assicuri la continuità produttiva e la tutela dei lavoratori negli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure.

Queste iniziative sindacali si inseriscono in un contesto di profonda incertezza riguardo alla gestione futura degli impianti e alle prospettive di riconversione. L'attenzione è massima sulle scadenze fissate dalle autorità giudiziarie e sulle discussioni in corso a livello politico e industriale, che determineranno il futuro del comparto siderurgico nazionale e di migliaia di lavoratori.