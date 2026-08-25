Un incidente aereo si è verificato il 25 agosto 2026 presso l'aeroporto di Torraccia, a San Marino, dove un aereo ultraleggero è uscito di pista durante la fase di atterraggio. Nonostante la dinamica preoccupante, i due occupanti del velivolo, un allievo pilota e il suo istruttore, sono rimasti illesi. L'aeromobile coinvolto è un Tecnam P2008, un monomotore a due posti, appartenente alla scuola di volo Eagles Aviation Academy di Fano.

L'episodio si è consumato mentre il velivolo stava completando una manovra di atterraggio lungo. Dopo aver toccato terra, una improvvisa e forte folata di vento, localmente nota come "garbino", ha sollevato l'aereo.

In quel momento, il Tecnam stava procedendo a una velocità stimata di circa 70 km/h. La spinta del vento ha impedito al pilota di mantenere il controllo, facendo sì che l'aereo proseguisse la sua corsa ben oltre la fine della pista.

Il velivolo è quindi finito nei campi adiacenti all'aerodromo, dove ha urtato diversi alberi per una distanza di oltre 100 metri prima di arrestarsi definitivamente su un terrapieno. L'impatto ha causato la completa distruzione del Tecnam P2008, ad eccezione della cabina di pilotaggio, che è rimasta quasi integra, un fattore che ha probabilmente contribuito alla salvezza dei due piloti. Al momento, il mezzo non è ancora stato recuperato dal luogo dell'incidente.

Indagini e caratteristiche della pista

Sul luogo dell'accaduto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Civile di San Marino. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause esatte dell'incidente e hanno raccolto le testimonianze dettagliate dei piloti coinvolti, elementi fondamentali per la ricostruzione della dinamica. L'aeroporto di Torraccia è dotato di una pista di atterraggio la cui lunghezza è di soli 600 metri. Questa dimensione è spesso considerata limitante per diverse tipologie di operazioni di volo, specialmente in condizioni meteorologiche avverse o in presenza di venti forti, come quello che ha caratterizzato l'incidente.

Nonostante le sue dimensioni contenute, l'aerodromo sammarinese è un punto di riferimento per l'aviazione leggera.

Durante i mesi estivi, la struttura registra un'intensa attività, accogliendo in media circa cento aerei al mese, a testimonianza della sua importanza per il traffico aereo locale e turistico.

Il progetto di ampliamento della pista: una necessità attesa

Da diversi anni, è in corso di discussione e attesa un importante progetto di ampliamento per la pista dell'aeroporto di San Marino. L'iniziativa prevede l'estensione della lunghezza della pista dagli attuali 600 metri a 900 metri, un incremento che migliorerebbe significativamente la sicurezza e la capacità operativa dello scalo. Nonostante la chiara necessità e l'importanza strategica, il progetto non ha ancora ricevuto il via libera definitivo per la sua realizzazione.

Un aspetto rilevante è che lo Stato sammarinese ha già provveduto all'acquisizione dei terreni necessari per l'espansione, eliminando uno dei principali ostacoli burocratici e logistici. La questione dell'allungamento della pista di Torraccia è tornata periodicamente al centro del dibattito, anche in considerazione di eventi di rilievo come il recente atterraggio in elicottero del Papa proprio su questa pista, evidenziando la sua importanza e le potenzialità inespresse.