Nel corso del 2025, gli istituti penitenziari della Calabria hanno registrato un elevato numero di episodi critici, evidenziando una situazione di forte tensione. Sono stati documentati 488 atti di autolesionismo da parte dei detenuti. Il bilancio dei decessi include cinque casi per cause naturali e, in modo particolarmente preoccupante, due suicidi. La prontezza della Polizia penitenziaria ha permesso di sventare ben 158 tentativi di suicidio, un dato che sottolinea la gravità del contesto e l'impegno costante degli agenti.

La situazione critica e gli interventi negli istituti calabresi

Il quadro delle problematiche all'interno delle carceri calabresi nel 2025 è ulteriormente aggravato da altri episodi di violenza e disagio. Si sono verificati 402 casi di colluttazione e 95 ferimenti, numeri che si aggiungono agli atti di autolesionismo e ai tentativi di suicidio. Francesco Ciccone, segretario nazionale e responsabile regionale del Sappe, il sindacato della Polizia penitenziaria, ha evidenziato come in alcuni istituti siano state superate importanti criticità. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie a una proficua collaborazione con il provveditorato regionale, che ha mostrato attenzione alle problematiche segnalate.

Sono inoltre previsti a breve ulteriori incontri per affrontare altre questioni rilevanti e continuare il percorso di miglioramento.

Le proposte del Sappe per un sistema penitenziario più efficace

Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, ha espresso profonda preoccupazione per i dati registrati, definendoli "sicuramente allarmanti". Ha sottolineato un trend in aumento che richiede interventi urgenti e strutturali. Una delle principali proposte avanzate dal sindacato riguarda l'aumento del personale di polizia impiegato nei reparti. Durante ha argomentato che un singolo agente non può gestire da solo tutti gli eventi che si verificano, suggerendo la necessità di almeno "due/tre agenti in ogni sezione detentiva" per garantire maggiore sicurezza e controllo.

È stata inoltre evidenziata l'esigenza di rivedere l'organizzazione a livello regionale, proponendo una suddivisione degli istituti in tre categorie distinte: massima sicurezza, media sicurezza e custodia attenuata. Questa differenziazione permetterebbe di ottimizzare l'impiego del personale, adattandolo alle specifiche esigenze di ciascuna struttura e dei detenuti. Durante ha concluso il suo intervento con ulteriori raccomandazioni fondamentali per il sistema penitenziario. Ha ribadito l'importanza di "togliere dal carcere i malati psichiatrici e i tossicodipendenti", per i quali il carcere non è il luogo di cura adeguato. Ha poi insistito sulla necessità di "schermare gli istituti per evitare l'utilizzo illegale dei telefoni cellulari" e di "dotare il personale di polizia di adeguati strumenti di difesa", misure volte a migliorare la sicurezza e l'ordine all'interno delle strutture.