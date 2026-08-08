Un grave incidente ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, originario di Roma, a Scanno, in provincia dell'Aquila. Il giovane è rimasto ferito a seguito di una caduta da un muretto, avvenuta nei pressi dell’ex edificio scolastico di via del Lago.

Secondo una prima ricostruzione, il quindicenne si sarebbe arrampicato su un muretto per godere del panorama. Per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando all’indietro da un’altezza di circa tre metri e battendo la testa nell’impatto con il suolo.

Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Le sue condizioni sono considerate gravi e il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i sanitari del 118.

L’area dell’incidente a Scanno

L’episodio si è verificato in una zona di Scanno vicina al centro abitato, nei pressi dell’ex edificio scolastico situato in via del Lago. Il comune di Scanno è rinomato per il suo lago e per le sue aree panoramiche, mete apprezzate da residenti e turisti, soprattutto durante la stagione estiva.

Caratteristiche del Comune di Scanno

Scanno è un comune abruzzese in provincia dell’Aquila, celebre per il suo lago naturale e per il suo caratteristico centro storico. Il territorio comunale offre numerosi percorsi naturalistici e aree di notevole interesse paesaggistico, che rappresentano una delle principali attrattive turistiche della regione.