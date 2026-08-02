Due piloti, membri dell'equipaggio di uno dei due elicotteri antincendio coinvolti in una collisione aerea in Grecia, sono stati recuperati e versano in buone condizioni di salute. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo, in un contesto di grave emergenza che sta interessando diverse regioni del Paese.

Non è stato invece stabilito alcun contatto con il secondo equipaggio. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso, con le autorità greche che hanno attivato le procedure di soccorso per localizzare e recuperare i membri dell'altro velivolo.

Dettagli sulla collisione e i soccorsi

Il dipartimento dei vigili del fuoco greci ha comunicato che ciascun elicottero trasportava due persone. La collisione è avvenuta mentre i mezzi contrastavano un incendio alimentato da forti venti nell'Attica occidentale, vicino a Porto Germeno. Uno degli elicotteri è precipitato al suolo. Le squadre di ricerca e soccorso hanno concentrato le attività nell'area; aggiornamenti sull'equipaggio del secondo elicottero non sono ancora disponibili.

La crisi degli incendi in Grecia

L'episodio si inserisce in una critica emergenza incendi che affligge la Grecia. Numerosi roghi, alimentati da venti di burrasca, hanno costretto all'evacuazione di diverse località, inclusa Porto Germeno.

Le squadre antincendio affrontano condizioni estreme, con centinaia di vigili del fuoco e decine di mezzi aerei impegnati. Le intense raffiche di vento hanno complicato l'intervento degli aeromobili, rendendo arduo il prelievo di acqua dal mare.

Le autorità locali hanno provveduto all'evacuazione delle comunità minacciate e monitorano l'evoluzione della situazione. Le operazioni di ricerca e soccorso per l'equipaggio disperso proseguono con intensità, mentre l'impegno delle squadre antincendio per contenere i roghi nella regione rimane incessante.