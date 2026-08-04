Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha scosso la provincia di Pisa questa mattina, alle ore 10:15, generando apprensione tra la popolazione. L'evento sismico, puntualmente registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha avuto il suo epicentro a soli 7 chilometri a ovest del capoluogo toscano, con una profondità stimata di 8 chilometri. La vibrazione è stata avvertita in modo netto e diffuso in un'ampia area del nord della Toscana, estendendosi dalle province di Lucca e Massa Carrara fino a raggiungere quella di Firenze, dove molti residenti hanno percepito il movimento tellurico.

L'immediata conseguenza della scossa è stata la discesa in strada di numerose persone, in particolare nel centro di Pisa, dove cittadini e dipendenti degli uffici pubblici hanno cercato riparo all'aperto. Le autorità hanno confermato centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze 112, testimonianza della percezione diffusa dell'evento. Nonostante la forte intensità, non sono state segnalate persone ferite. Tuttavia, alcune evacuazioni sono state avviate nella zona interessata a scopo precauzionale, per garantire la massima sicurezza della popolazione.

Precedenti sismici nel Pisano

L'area pisana non è nuova a fenomeni sismici. Solo pochi giorni prima, nella notte tra il 30 e il 31 luglio, alle 1:30, una scossa di magnitudo 2.8 era stata registrata sempre nel territorio pisano.

L'epicentro di quell'evento si trovava a 3 chilometri dal comune di San Giuliano e a 4 chilometri da Pisa. Anche in quella circostanza, fortunatamente, non si erano verificati danni a persone o cose, confermando una certa attività sismica nella regione, seppur generalmente di bassa intensità.

Il ruolo cruciale dell'Ingv nel monitoraggio

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio sismico del territorio italiano. Attraverso la sua Rete Sismica Nazionale, l'Ingv è in grado di rilevare in tempo reale i terremoti, fornendo dati essenziali per una rapida comunicazione alle autorità competenti e alla popolazione. Questa capacità di analisi tempestiva è cruciale per la gestione delle emergenze e per la tutela della sicurezza pubblica, permettendo di valutare rapidamente la situazione e di adottare le misure necessarie in caso di eventi sismici significativi, come quello odierno che ha interessato la zona di Pisa.