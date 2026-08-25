Seregno si prepara a dare l'ultimo saluto a Elena Sala, 58 anni, al marito Massimo Angelucci, anch'egli 58 anni, e al figlio Lorenzo, di 24 anni. Le esequie si terranno sabato prossimo, alle ore 15, nella suggestiva Basilica di San Giuseppe, un momento di profondo cordoglio per l'intera comunità. La famiglia Angelucci ha tragicamente perso la vita lo scorso primo agosto in un devastante incidente aereo in Perù, un evento che ha sconvolto anche la famiglia Gianturco di Monza, anch'essa vittima della stessa sciagura.

Il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, ha espresso il profondo dolore che ha colpito la città, evidenziando come 'la lunga attesa per il rimpatrio delle salme abbia dilatato questi giorni di sofferenza'.

Il primo cittadino ha voluto ribadire la vicinanza incondizionata della città ai familiari di Elena, Massimo e Lorenzo Angelucci, estendendo il cordoglio anche alla famiglia Gianturco, che ha condiviso il medesimo destino fatale. Ha assicurato una partecipazione 'accorata e non formale' della comunità nel giorno delle esequie, a testimonianza di un legame indissolubile.

Per interpretare il diffuso sentimento di cordoglio che pervade l'intera comunità, il sindaco ha ufficialmente disposto il lutto cittadino per la giornata delle celebrazioni. Questa decisione simbolica vedrà le bandiere sugli edifici comunali esposte a mezz'asta, un segno tangibile di rispetto e partecipazione al dolore. L'Amministrazione Comunale, inoltre, presenzierà in forma ufficiale alla solenne cerimonia, stringendosi attorno ai familiari e a tutti coloro che piangono le vittime.

Il tragico incidente in Perù e il rimpatrio delle salme

Il tragico incidente aereo, avvenuto in Perù il primo agosto, ha lasciato un vuoto incolmabile, portando via due intere famiglie residenti in Lombardia: gli Angelucci di Seregno e i Gianturco di Monza. La complessità delle operazioni di rimpatrio delle salme ha purtroppo prolungato l'agonia e il periodo di lutto per le comunità coinvolte, rendendo ancora più difficile l'elaborazione del dolore. La cerimonia funebre, attesa con grande commozione, rappresenterà un momento cruciale per la collettività, che si unirà alle autorità locali per offrire solidarietà e conforto ai congiunti.

La Basilica di San Giuseppe: cuore della comunità in lutto

La Basilica di San Giuseppe, imponente e storica, si erge nel cuore di Seregno, fungendo da punto di riferimento spirituale e civico per la città. Questo luogo di culto, spesso scenario di cerimonie di grande rilevanza e commemorazioni ufficiali, accoglierà ora il dolore di una comunità ferita. Seregno, comune della provincia di Monza e Brianza con oltre 45.000 abitanti, è da sempre riconosciuta per la sua forte coesione sociale. Questa solidarietà si manifesta in modo particolarmente evidente in momenti di lutto collettivo, come dimostrano le numerose iniziative di supporto e vicinanza promosse in queste circostanze, a riprova di un tessuto sociale robusto e partecipe.