Un'operazione condotta dai carabinieri del nucleo forestale di Ceppeto ha portato alla luce un grave caso di derivazione abusiva di acqua pubblica. L'illecito è stato accertato presso l'Acquedotto mediceo di Valcenni, un'importante infrastruttura storica situata a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. L'intervento è scattato dopo le segnalazioni dei residenti della zona, che lamentavano carenze nell'approvvigionamento idrico, indirizzando le indagini alla scoperta dell'allaccio illegale.

L'uomo responsabile dell'allaccio abusivo è stato individuato e denunciato.

Utilizzava l'acqua sottratta illegalmente per finalità irrigue e per un allevamento avicolo. Le indagini hanno ricostruito il sistema di captazione: una tubazione di circa 4 centimetri di diametro, interrata per circa 200 metri e collegata direttamente alla conduttura principale dell’acquedotto.

Le accuse: furto aggravato e danneggiamento

Le conseguenze legali per l'individuo sono significative. All'uomo sono stati contestati i reati di furto aggravato di acqua pubblica e danneggiamento della conduttura principale. Quest'ultima è un bene storico tutelato, aggravando la posizione del responsabile. Oltre agli aspetti penali, sono state riscontrate violazioni amministrative in materia di acque pubbliche.

Per tali infrazioni, sono previste sanzioni pecuniarie fino a 30.000 euro, evidenziando la gravità dell'abuso.

L'Acquedotto Mediceo di Valcenni: un patrimonio storico

L'Acquedotto mediceo di Valcenni è un patrimonio storico la cui costruzione risale alla seconda metà del Cinquecento. Fu realizzato per garantire l'approvvigionamento idrico ai giardini di due celebri residenze medicee: Villa La Pietraia e Villa Castello. Ancora oggi, l'acquedotto conserva la sua rilevanza storica e culturale. Alcune famiglie residenti sulle colline di Sesto Fiorentino beneficiano tuttora dell'acqua da questa antica struttura, grazie a specifiche e regolari concessioni per l'uso domestico, a testimonianza della sua funzionalità.