Da sette mesi ininterrotti, i familiari dei prigionieri politici venezuelani mantengono una veglia permanente di fronte alla sede della Nunziatura apostolica a Caracas. Questa prolungata protesta è stata avviata per sollecitare la liberazione dei loro cari, attualmente detenuti nelle carceri del Paese. La manifestazione, che si svolge senza interruzioni e con notevole costanza, coinvolge parenti di uomini e donne arrestati per motivi politici, evidenziando la gravità della situazione.

La veglia incessante a Caracas

La veglia si svolge con determinazione davanti alla Nunziatura apostolica, sede della rappresentanza diplomatica della Santa Sede in Venezuela.

I partecipanti, tra cui madri, padri e altri familiari, si alternano incessantemente, giorno e notte, per mantenere alta l'attenzione sulla difficile condizione dei detenuti politici. Alcuni dei presenti hanno dichiarato che la loro azione mira a richiamare l'attenzione della comunità internazionale sulle precarie condizioni di detenzione e sulle urgenti richieste di liberazione. Una delle partecipanti ha ribadito con forza: “Non ci fermeremo finché non saranno liberi”, un grido che sottolinea la loro incrollabile determinazione.

Richieste e il contesto politico

La protesta dei familiari si inserisce in un quadro di tensione politica interna, con numerose organizzazioni locali e internazionali che monitorano la situazione dei diritti umani nel Paese.

I manifestanti chiedono con insistenza il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e che le loro condizioni di detenzione siano prontamente valutate. Questa veglia, che ormai si protrae da sette mesi, rappresenta una delle più significative e continue forme di protesta civile in Venezuela, a sostegno dei prigionieri politici e per sensibilizzare l'opinione pubblica.