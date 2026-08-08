La Seus, Società Emergenza Urgenza Sanitaria, ha ufficializzato il rimborso del 18 per cento delle spese di viaggio per i soccorritori del 118 che operano nelle isole Eolie, in particolare a Lipari e Salina. Questa decisione, già preannunciata dal presidente Riccardo Castro, è stata formalizzata con una circolare interna, rispondendo all'esigenza di compensare i costi aggiuntivi per il personale sanitario.

Aumento Tariffe Marittime e Impatto sul Personale

Il provvedimento si rende necessario a seguito dell'incremento delle tariffe dei collegamenti marittimi, che entrerà in vigore dal 10 agosto nell'ambito della convenzione statale.

Questo aumento rappresenta un aggravio economico significativo per il personale che presta servizio nelle isole minori. La Seus ha quindi adottato una misura "temporanea e straordinaria" per neutralizzare l'impatto finanziario sui propri dipendenti.

Il presidente Riccardo Castro ha evidenziato la criticità della situazione: "L'incremento delle tariffe dei collegamenti marittimi in vigore dal prossimo 10 agosto nell'ambito della convenzione statale rappresenta un aggravio economico significativo per il personale che presta servizio nelle isole minori. Ci stiamo confrontando con le istituzioni competenti per individuare nel più breve tempo possibile una soluzione definitiva che consenta di evitare ricadute sull'organizzazione del servizio e, soprattutto, di garantire la piena continuità dell'assistenza sanitaria nelle isole".

Ricerca di una Soluzione Strutturale e Collaborazione

In attesa di tale soluzione definitiva, il presidente Castro ha ringraziato l'assessore regionale alla Mobilità, Alessandro Aricò, per la sua "disponibilità dimostrata nell'individuare insieme al Ministero una soluzione strutturale e definitiva". L'obiettivo primario è tutelare i lavoratori e assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria nelle Eolie, un servizio essenziale gestito dalla Seus in tutta la Regione Siciliana, anche in contesti territoriali complessi come le isole.