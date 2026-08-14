La Sicilia si conferma una delle regioni più colpite dal fenomeno dei furti di veicoli in Italia. Nell'arco di dodici mesi, sono stati sottratti ben 15.555 automobili e oltre 4.800 tra motocicli e ciclomotori, per un totale che supera i 20.400 mezzi rubati. Questi dati, basati sulle statistiche del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, posizionano l'isola come la terza regione italiana per incidenza di questi reati.

Analizzando i furti di automobili, la provincia di Palermo risulta la più colpita con 7.393 episodi, seguita da Catania con 5.709 e Siracusa con 742.

Un dato preoccupante riguarda la scarsa protezione assicurativa: solo il 15,3% degli automobilisti siciliani ha stipulato una polizza contro i furti. Il fenomeno non è isolato, ma si inserisce in un quadro nazionale dove circa l’80% dei furti si concentra in Lombardia, Lazio, Campania, Puglia e proprio in Sicilia, con particolare rilevanza nelle province di Napoli, Foggia, Bari, Palermo e Catania.

Il modus operandi della criminalità e le vittime

Le indagini delle forze dell'ordine rivelano l'esistenza di gang specializzate nei furti d’auto, spesso con legami diretti con la criminalità organizzata. I veicoli più ricercati sono principalmente le utilitarie e i SUV/crossover, scelti sia per l'elevata richiesta di pezzi di ricambio sul mercato illecito sia per il valore economico dei loro componenti.

Si assiste inoltre a un incremento dei furti parziali, noti come “cannibalizzazione”, che colpiscono in particolare i veicoli più recenti, causando ingenti danni economici ai proprietari.

Le organizzazioni criminali adottano strategie sempre più sofisticate per eludere i sistemi di sicurezza. Tra queste, l'utilizzo di dispositivi elettronici per intercettare le frequenze delle chiavi e tecniche avanzate di riprogrammazione. Le auto rubate hanno diverse destinazioni: possono essere smontate per alimentare il mercato nero dei ricambi o essere esportate all'estero dopo la contraffazione dei telai e dei documenti. Un'altra pratica diffusa è il cosiddetto “cavallo di ritorno”, che prevede la richiesta di una somma di denaro al proprietario per la restituzione del mezzo.

L'impegno delle forze dell'ordine e i risultati

Il Comando provinciale dei carabinieri ha intensificato le attività di controllo e le operazioni investigative nelle aree maggiormente interessate dai furti. I risultati di questo impegno sono tangibili: nel 2024, sono stati eseguiti 75 arresti in flagranza e 17 denunce, portando al recupero di 236 veicoli. L'anno successivo, nel 2025, si sono registrati 69 arresti e 20 denunce, con 232 mezzi rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari. Parallelamente, sono state condotte mirate ispezioni presso autodemolitori e ricambisti abusivi, considerati snodi cruciali della filiera illegale, che hanno portato alla segnalazione per ricettazione di 43 operatori nel 2024 e ben 52 nel 2025.

Nella provincia di Catania, il fenomeno dei furti di auto ha mostrato una sensibile diminuzione del 15% nel 2025 rispetto all'anno precedente, passando da 5.202 furti denunciati a 4.395. Le aree che continuano a registrare una maggiore incidenza includono il comune di Catania e i comuni della fascia pedemontana e costiera, come Gravina di Catania, Paternò, Acireale e Giarre. I furti di autovetture, unitamente alle attività di ricettazione e alle pratiche estorsive connesse, rappresentano una rilevante fonte di sostentamento per la criminalità.