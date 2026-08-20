Un trentaduenne siracusano è stato fermato dalla Squadra Mobile con l'accusa di duplice tentato omicidio, in relazione all'agguato avvenuto una settimana fa in via Von Platen, a Siracusa. L'indagato si è consegnato spontaneamente in una struttura penitenziaria, dove è stato formalizzato il provvedimento di fermo per il grave reato contestato.

La Squadra Mobile, coordinata dal dirigente Andrea Monaco, ha ricostruito la dinamica dell'agguato. Le vittime, un padre di cinquantatré anni e suo figlio di trentuno, si trovavano a bordo di un'ape calesse, fermi a un semaforo.

Un assalitore, armato di un fucile a canne mozze, si è avvicinato al veicolo e ha esploso diversi colpi a distanza ravvicinata, per poi fuggire rapidamente a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. Numerosi automobilisti hanno assistito alla scena, fornendo elementi utili alle indagini.

Le condizioni delle vittime e gli sviluppi delle indagini

I due feriti sono stati soccorsi tempestivamente. Il figlio, trentunenne, è stato inizialmente ricoverato al pronto soccorso di Siracusa e successivamente trasferito all'ospedale San Marco di Catania, dove versa in gravi condizioni. Il padre, invece, è stato ricoverato nel nosocomio siracusano e sottoposto a un intervento chirurgico. Nonostante la gravità, entrambi sono fuori pericolo di vita, ma restano ricoverati per le cure necessarie.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Viscardi, hanno proceduto celermente. Grazie a testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona, gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica e identificato il presunto responsabile. Inizialmente irreperibile, si è poi consegnato, permettendo l'esecuzione del fermo.

Reazioni istituzionali e impegno per la sicurezza

L'episodio ha suscitato la ferma condanna istituzionale. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha definito l'accaduto un "fatto gravissimo", esprimendo piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine. Ha inoltre sottolineato come la sicurezza e la serenità dei cittadini siano una "priorità assoluta" per l'amministrazione comunale.

L'azione tempestiva della Squadra Mobile e il coordinamento istituzionale hanno permesso di identificare e fermare rapidamente il presunto autore del duplice tentato omicidio. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.